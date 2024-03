Once Caldas vs Alianza por Primera A el 25 marzo en el Estadio Palogrande: todos los detalles de la previa

Once Caldas y Alianza se enfrentan este lunes en el estadio Palogrande como dos equipos en caminos opuestos: los locales intentarán extender una racha de cuatro victorias consecutivas en la Primera A y los visitantes llevan tres sin ganar.

El Once Caldas marcha sexto con 21 puntos, cinco menos que el Deportivo Pereira, primero, en 12 partidos. El Once Caldas ganó su último partido de Primera A por 2-1 en el estadio Atanasio Girardot contra el Independiente Medellín, ampliando a cuatro su racha de victorias.

Alianza empató 1-1 con Deportivo Pasto en el estadio Armando Maestre Pavajeau en su último partido de liga y extendió su racha sin victorias a tres (victorias 0 empates 1 derrotas 2), lo que lo deja en el puesto 16 con 12 puntos.

Alianza ganó el último encuentro de Primera A entre ambos equipos, por 2-1 en el Estadio Daniel Villa Zapata la temporada pasada. Royscer Colpa abrió el marcador para Alianza en el minuto 22. Efraín Navarro también anotó. Dayro Moreno anotó el único gol del Once Caldas en el minuto 47.

Alianza mantiene un historial reciente positivo contro Once Caldas, invicto en sus últimos ocho partidos de Primera A (victorias 2 empates 6 derrotas 0). Once Caldas busca su primera victoria en liga en duelos entre ambos equipos desde noviembre de 2018. Alianza ha superado a Once Caldas 8-5 durante la mencionada racha invicta.

Moreno ha sido un cambio de juego para Once Caldas esta temporada. El delantero lidera el club con ocho goles, con ningún otro jugador logrando más en la liga en 2024, tres de los cuales han sido para abrir el marcador.

Andrés Rentería ha sido la principal amenaza ofensiva de Alianza, con cinco goles, tres de ellos en la apertura del marcador.

El anfitrión, Once Caldas, suma tres victorias, un empate y una derrota esta temporada en cinco partidos de Primera A disputados en el estadio Palogrande. Como visitante, Alianza ha sumado siete puntos de 18 posibles (W2 D1 L3).

En sus últimos seis partidos de liga, Once Caldas ha ganado cuatro y ha perdido dos. Alianza, por su parte, ganó dos, empató uno y perdió tres.

Highlights

HISTÓRICO DE ENFRENTAMIENTOS (Todas las competiciones):

Partidos ganados: 6

Empates: 11

Perdidos: 6