Marbelle reaccionó al video de la llegada de Gustavo Petro al sur de Bolívar: “Le doy un caldo para la peda”

La reconocida cantante, actriz y exjurado del Factor X, Marbelle, ha sido protagonista de varios escándalos no solo con lo relacionado con el mundo del entretenimiento, sino también de la política.

La celebridad ha figurado en redes sociales por sus posturas sobre asuntos de trascendencia social en el país, muchas de ellas con un componente político y jurídico importante.

Marbelle volvió a referirse sobre el Gobierno actual a través de una nueva publicación con la que aprovechó para lanzar pullas al presidente Gustavo Petro, que culminó el viernes 22 de marzo su agenda por el sur del Caribe colombiano.

El presidente destacó que algunos lugares que visitó como Tierralta (Córdoba), Hacienda Simba o San Onofre (Sucre) son “corazones de la lucha social contemporánea” y reiteró su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente: “La soberanía del pueblo solo se expresa como constituyente, no se expresa de otra manera”, dijo en Mompox.

Sobre un video que circuló en redes, en el que se ve a algunos habitantes del sur de Bolívar recibir al jefe de Estado con abrazos y palabras de cariño, la artista arremetió diciendo:

“Yo también lo saludaría , le daría 50 mil pesos y lo baño .. le doy un plato de caldo para la pea !”, dijo la artista en su cuenta de X (antes Twitter).

En otra intervención de Gustavo Petro en la Costa, el mandatario se refirió a la música y su incidencia en la historia de las comunidades, diciendo que “la música de ahora no dice nada (...) la música uribista que para embrutecerlo a uno si es. Pero si uno trata de que la música sea inteligente y escucha esa música, dice cosas de la cultura de la raíz, del alma, de la tierra y de la sangre”. Por estas declaraciones, con las que además Petro envió una pulla a la oposición, Marbelle lo tildó de “HP” y “estúpido”.

“Se emborracha al son de la florecita rockera? O con el Dr. krapúsculo”, señaló la cantante en X.

Alejandro Gaviria interpondrá acciones legales contra Gustavo Petro

Desde Sucre, el presidente Gustavo Petro se refirió a la gestión de Alejandro Gaviria cuando estuvo al frente del Ministerio de Educación. Con una grave acusación en su contra, el jefe de Estado señaló que este dejó perder “el mayor presupuesto de su Gobierno”.

“(...) dejó perder un billón y medio de pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al Fomag, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi Gobierno, pero no lo dicen, no lo van a decir, los ponen a decir que tenemos el mejor sistema de salud”, dijo el jefe de Estado en su intervención.

Por estas declaraciones, el exministro de Educación anunció que interpondrá acciones legales contra Petro:

“Yo por ahora interpondré acciones legales pidiendo una rectificación. Las calumnias e insinuaciones falsas de corrupción no pueden convertirse en la norma del lenguaje presidencial”, escribió en su cuenta de X.

Gaviria calificó lo dicho por el presidente como una “calumnia sin ningún asidero” y se defendió de las acusaciones considerándolas “absurdas”.

“El presidente Petro habla de corrupción en el Fomag –confunde el Fondo con su administrador, la Fiduprevisora–, pero se opuso a la creación de una entidad especializada (tipo Adres) en el Plan de Desarrollo, entidad que iba a permitir un mejor control de los recursos”.

Además, explicó que cuando fue ministro, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, ejecutó el presupuesto de la cartera que dejó su antecesora María Victoria Angulo: “Los gobiernos heredan el presupuesto de sus antecesores. El presupuesto de 2022 nunca fue modificado. Ejecutamos lo que encontramos. La supuesta desviación por lo tanto no pudo haber ocurrido ese primer año”.