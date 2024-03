Luisa Fernanda W desató controversia en redes sociales por su outfit para el FEP

Entre elogios y sugerencias, la empresaria generó un intenso debate en redes sobre las normas de la moda y la expresión personal en el ámbito de los grandes festivales - crédito luisafernandaw / Instagram

Por estos días la capital del país está viviendo la experiencia que trae consigo el Festival Estéreo Picnic (FEP), que se lleva a cabo en el Parque Simón Bolívar. El FEP se encuentra celebrando su tercer día con una amplia gama de actividades y conciertos para el disfrute de los asistentes. Para el 23 de marzo se destacan las presentaciones de Feid y Placebo como los principales artistas del día, junto a otros 21 músicos y bandas repartidos en los diversos escenarios del evento.

Es preciso destacar que Feid es uno de los actos más esperados por los aficionados al género urbano. El artista colombiano, también conocido como Ferxxo, se presentará en el escenario Johnnie Walker desde las 11:15 p. m. hasta la 12:45 a. m., prometiendo un espectáculo memorable. Por otro lado, la banda Placebo se espera que atraiga a una gran audiencia en el escenario Adidas, presentando sus éxitos tan conocidos como Bitter End y Song to Say Goodbye’desde las 9:45 p. m. hasta las 11:00 p. m.

De otro lado, al renombrado festival también llegan generalmente figuras pertenecientes al mundo del entretenimiento, un ejemplo es la influenciadora Luisa Fernanda W, que se unió a la lista de celebridades asistentes, compartiendo con sus seguidores su preparación y el atuendo seleccionado para el evento.

Luisa Fernanda W causó controversia tras mostrar su vestimenta para el FEP - crédito @luisafernandaw / Instagram

La empresaria antioqueña, que cuenta con una amplia base de seguidores en sus redes sociales, documentó su proceso de alistamiento a través de un video en su perfil de Instagram, con la popular tendencia Get Ready With Me Grwm, que se traduce como “prepárate conmigo”, logrando captar la atención de sus seguidores y generando diversas reacciones por su elección de vestuario, especialmente por la decisión de no utilizar ciertas piezas de ropa interior, lo cual provocó comentarios mixtos entre los usuarios.

El atuendo escogido por la futura esposa del afamado cantante de música popular, Pipe Bueno, se caracterizó por integrar prendas negras con accesorios dorados, destacando especialmente un body de encaje negro. Esta elección estilística dividió opiniones entre sus seguidores, donde algunos admiraron la forma en que resaltaba su figura, mientras que otros sugirieron modificaciones para lograr una presentación que consideraran más apropiada.

“Por qué la maña de no usar brasier, se le ve más hermosa esa blusa con brasier bien lindo”; “Bonita pinta, pero no me gusto lo que puso sobre su pecho, creo que se ve más bonito y elegante, un bra negro”; “Luisa te ves hermosísima y con mucha clase. Ese body se coloca con un brasier para que se te vea más tapado”; “Nunca será necesario estar MOSTRANDO TANTO”; “Hermosa me encantan todos tus videos inspiras demasiado”; “Te ves tan impecable siempre, divina”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Adicionalmente, la decisión de la influencer de cubrir sus botas con el pantalón, ocultando su brillo, también generó comentarios entre su audiencia. Es de mencionar que estas opiniones dejan en evidencia la diversidad de perspectivas sobre la moda y el estilo personal en eventos de gran magnitud como el Festival Estéreo Picnic.

Con un enfoque en la autenticidad, la influencer destacó su figura con prendas que desafiaron convencionalismos durante el renombrado festival de música y arte de Bogotá - crédito Luisa Fernanda W / Instagram.

El FEP no solo es un punto de encuentro para amantes de la música y el arte, sino también una plataforma donde la moda y las tendencias personales de cada asistente juegan un papel protagónico, siendo un reflejo de la diversidad y las múltiples formas de expresión que convergen en el evento. La elección de Luisa Fernanda W de compartir su preparación y elección de vestuario ilustra cómo figuras públicas pueden influenciar e inspirar a su audiencia, generando diálogos y interacciones en torno a temas de moda, individualidad y expresión personal.