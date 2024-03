Luis Alfonso compartió curiosa anécdota sobre sus inicios en la música: esto le pasó con una picada que no pudo pagar

Luis Alfonso recordó divertida anécdota con el pago de una picada - crédito Luis Alfonso/Instagram

Luis Alfonso y Jessi Uribe hacen parte de la nueva generación de músicos del género popular que se han ganado el cariño de los colombianos gracias a su talento. Aunque los dos se hicieron conocidos por programas concurso en la televisión del país, actualmente son de los artistas más solicitados en ferias, fiestas y tarimas, lo que los convierte en cantantes muy apetecidos a lo largo del territorio nacional.

Pero, entre las anécdotas interesantes que se pueden conocer sobre las carreras de los dos artistas está una muy curiosa que tiene que ver con Luis Alfonso y la vez que tuvo que pagar una picada a punta de canciones.

Así lo dio a conocer en una entrevista para Radiola TV en el que compartió la historia luego de que le preguntaron a Jessi Uribe y a él sobre la primera vez que se dieron cuenta de que ya podía cobrar como cantantes exitosos.

A la pregunta, Uribe comenzó por responder que a él le había tocado duro cuando empezó, incluso, ya había logrado posicionar uno de sus éxitos, Dulce pecado, en la radio, por lo que afirmó que a Luis Alfonso le había tocado más fácil.

“Lucho ha echado muy bueno, y todos los que están saliendo ahorita porque salen cobrando un billete hijueputa, salen cobrando muy bien. Yo cuando pegué Dulce pecado, eso fue en el 2018, yo pegado y camellando en el oriente cobraba 4 millones iba con tres, cuatro músicos, me quedaban por ahí 800.000″.

En medio de risas, Luis Alfonso le respondió a su colega y aseguró que a él tampoco le había quedado fácil: “Yo empecé comiendo mierda, si usted cobraba 4 millones, yo que tuve que ir a pagar una picada en dos cantadas marica”.

Luis Alfonso explicó que, en sus inicios, cuando cantaba con pistas, sus itinerarios eran de 100.000 pesos, pero en una oportunidad, junto a uno de sus amigos, les cobraron 300.000 pesos por una picada, por lo que no le alcanzo su primera presentación para pagarla, lo que obligó al cantante a volver y saldar su deuda.

“Yo empecé con las fiesticas en las fondas y cobraba 100.000 pesos, y una vez pedimos una picada con el negro y nos cobraron 300 lucas y me tocó ir a los ocho días a cantar el resto de la picada, se lo juro por Agustín”.

El cantante de Mi palabra contra la de ellos agregó que en sus inicios cantó con pistas, luego tuvo la oportunidad de incluir mariachis, lo que le permitió aumentar el monto que cobraba por sus presentaciones, pero todo cambió cuando desde Ecuador le enviaron 100 millones para que cantara en una fiesta de año nuevo.

“Nosotros empezamos con las pisticas, después contratamos un mariachi y ya cobrábamos 10 millones, 12, después subimos a 30, después ya 50. Yo creo que un diciembre que me compré algo bacancito pa’ mí porque estábamos cobrando 50 palitos y llegué yo y dije no voy a vender el 31 y me llama un señor de Ecuador y me dijo: ‘Pida pa’ no vender’, y le pedí 100 lucas y me las mandó, me compré como siete aviones, cuatro fincas, eso hicimos las del hijueputas”.

Jessi Uribe compone solo

Luego de las risas por las anécdotas de sus primeros pagos grandes por presentación, Jessi Uribe compartió detalles sobre la forma en la que compone sus canciones, pues explicó que no le gusta compartir ese momento con más personas dado que sus letras son el resultado de vivencias propias.

“Yo soy un compositor muy reservado yo no soy capaz de escribir con otras personas, yo no soy capaz de sentarme, y respeto todo lo que hacen, pero yo no soy capaz de sentarme con tres, cuatro, cinco, porque la historia la vivo yo, o sea, las canciones que yo escribo, yo viví esas historias”.