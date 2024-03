Lina Tejeiro salió a defender a Carla Giraldo y habló sobre cómo es Cristina Hurtado

Lina Tejeiro habló sobre la relación de Cristina Hurtado y Carla Giraldo - crédito montaje Infobae/ cortesía Canal RCN- @linatejeiro/IG

En una reciente entrevista, Lina Tejeiro aprovechó y se refirió al tema que está en tendencia en las redes sociales sobre si hay un ambiente laboral hostil y mala relación entre las dos presentadoras del reality del Canal RCN.

Lo anterior porque desde que empezó el programa se han venido dando unos actos entre las mujeres que han evidenciado una posible rivalidad, pues ninguna se ha guardado la falta de química que hay entre ellas y la incomodidad que sienten cuando comparten set.

Aunque no tienen la misma personalidad ni el mismo carisma con los televidentes, han intentado hacer su mejor papel frente a las cámaras y el público, pero son ellos mismos los que siguen rumorando que no hay un buen ambiente laboral.

Incluso se ha llegado a decir en diferentes medios y plataformas digitales que hay una enemistad entre las dos y que por medio de los mensajes y fotos que cada una ha publicado en sus redes sociales han sido indirectas para la otra.

Es por esto por lo que Lina Tejeiro, en medio de la invitación que le hicieron en el programa de la periodista Eva Rey, llamado Desnúdate con Eva, fue indagada no solo por cosas y momentos de su vida, sino que también por la relación de Cristina Hurtado y Carla Giraldo, ya que ella tiene más acceso a esa información por estar trabajando con el mismo formato y en la misma casa.

Ante la duda, Lina aclaró qué es lo que realmente pasa entre las dos famosas colombianas y aseguró que no es un tema de rivalidad, pero sí es falta de conexión y también aseguró que no hay amistad alguna.

“No es que no se aguanten. Creo que hay personas con las que uno hace ‘match’ y hay personas con las que no, pero no es que no se aguanten. Nos saludamos, ellas se ven y normal, pero no hay una amistad, tampoco es que no se aguanten”, empezó diciendo Tejeiro.

Asimismo, Eva le preguntó sobre cuál es la presentadora que más le gusta, y quién cree que está haciendo mejor el trabajo como anfitriona y presentadora del reality show, entre Carla y Cristina, y Lina no dudó en decir que prefería a su amiga porque son muy parecidas.

Pero también lanzó una frase contundente con la que explicó cuál es la percepción que tiene de la exprotagonista de novela.

“Es que ellas son muy diferentes. Cristina es muy presentadora y Carla es más genuina. A mi parecer, yo soy más Carla porque yo soy más auténtica, genuina, real, hago chistes, me dejo llevar por lo que quiero decir. En cambio, Cristina es muy cuadriculada. Me gusta más Carla”, expresó Lina Tejeiro sin titubear.

Cabe mencionar que Lina y Carla Giraldo se conocen desde que la actriz de La ley del corazón tenía 11 años y la ganadora de Masterchef Celebrity tenía 16, así que desde ese entonces y hasta hoy son muy buenas amigas.

Finalmente, Eva le preguntó por el tema monetaria y cómo le está yendo en su primer trabajo como presentadora, incluso quiso saber si gana más que su compañero Roberto Velásquez y Tejeiro aseguró que la diferencia entre su sueldo y el de él sobrepasa los 100 millones de pesos, a pesar de que no especificó si esa brecha es mensual o por todo el tiempo que dure La casa de los famosos al aire.

“Yo [gano más]. No sé cuánto está ganando él, pero yo creo que [yo gano] bastante más”, confirmó Lina.

En ese momento la periodista le cuestiona que si más de los 100 millones y Lina asiente con la cabeza que así es.