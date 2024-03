Qué color atrae el dinero según el feng shui

En el Feng Shui, los colores tienen un papel fundamental, ya que se considera que ejercen un impacto directo en el flujo de la energía -crédito Freepik/ ilustración de Infobae

El Feng shui es una antigua práctica china que busca armonizar la energía de los espacios con el fin de favorecer la salud, la prosperidad y el bienestar general de sus habitantes. Se basa en la disposición y orientación de los distintos elementos en los hogares, lugares de trabajo u otros espacios.

De acuerdo con el feng shui, los colores juegan un papel crucial en la armonización y balance de la energía de un espacio. Cada color está asociado con uno de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal, agua) y puede influir en el estado de ánimo, los sentimientos y la energía general de los habitantes del lugar.

De acuerdo con el feng shui el color rojo atrae el dinero -crédito redes sociales

“El feng shui consiste en un arte ancestral que es útil para conocer cómo influye la energía de un espacio en las personas. Cuando se trata del dinero, el feng shui nos habla no específicamente de él, sino de cómo es posible estimular las condiciones para promover mayor bienestar y el acercamiento a las oportunidades de trabajo que resulta en dinero”, expresó la representante certificada por el Feng Shui Research Center en Toronto (Canadá), Liu Alejandra Telles.

La asesora profesional de feng shui, con más de 10 años de experiencia, contó cuál es el color que atrae el dinero, según Feng shui: “En este caso cada 20 años, los colores para promover la energía del bienestar cambian. Específicamente en 2024 y hasta el año 2044, la energía que rige esta tendencia esta asociada al elemento fuego que está representado por el color rojo principalmente”.

Asimismo, el color que trasmite la prosperidad se puede relacionar “con el color del elemento fuego, sin embargo, la simple presencia del color no hace la magia, sino por el contrario, es una mezcla de factores los que promueven en la vida de la persona la prosperidad”, resaltó la especialista que cuenta con el aval internacional de la Association of Feng Shui Consultants – Afsc Inc.

Colores que atraen el dinero según el feng shui -crédito ilustración de Infobae

¿De qué color pintar las paredes del hogar para atraer el dinero?

Para aplicar el Feng shui en la selección de colores para el hogar, es importante entender cómo cada color puede influir en el ambiente y la atmósfera de los distintos espacios. “La elección de colores para pintar una casa dependerá de la estructura de energía del lugar que nace de la relación que hay entre el año de construcción y la orientación del lugar medida con la brújula. De acuerdo al feng shui, estos datos generan una estructura matemática que identifica cuáles son las condiciones de la energía en el inmueble y esto permite elegir los mejores colores para pintar la casa promoviendo la armonía del lugar. En este sentido, no existe un color único para todas las casas considerando que todas las construcciones son diferentes”, añadió Liu Alejandra Telles, Representante en Colombia del Feng Shui Research Center de Canadá.

La especialista Liu Alejandra Telles habló de los colores que podemos utilizar en nuestro hogar -crédito cortesía

La especialista resaltó que “más que elegir un solo color para atraer el dinero, lo ideal es preparar la casa para promover mayor armonía y bienestar que redunde finalmente en mejores condiciones para trabajar, ser más productivo y feliz en un hogar mucho más armonioso. Para ello tenga en cuenta 3 aspectos básicos”:

Mantenga su casa ordenada, bien iluminada y limpia de forma que la energía que circule en ella siempre esté activa.

Estimule la llegada de nuevas oportunidades permitiendo la llegada de luz solar y viento a su casa. Una casa oxigenada con energía natural será mas vital y alegre, así mismo sus habitantes.

Use variedad de colores para llevar los 5 elementos a sus espacios ya que cada uno permite activar energía diferentes que redundan en beneficio y complemento entre unas y otras. Ejemplo: Verdes: elemento madera - se relaciona con el crecimiento y la expansión; Azules: elemento agua - beneficia la tranquilidad y la movilidad; Blanco y tonos metálicos: elemento metal - favorece la concentración y el pensamiento analítico; Rojos, rosas y naranjas: elemento fuego, Vitalidad y alegría; Amarillos y tonalidades marrón: elemento tierra, aporta estabilidad y contención.