Miguel Melfi está decidido a superar a Nataly Umaña: le hizo un pedido especial a Karen Sevillano y La Segura para lograrlo

La relación entre Nataly Umaña y Miguel Melfi comenzó como una relación prohibida, porque la actriz está casada con Alejandro Estrada. A pesar de ese matrimonio, se besó apasionadamente en varias oportunidades con el cantante y poco a poco se fue confirmando que entre ellos había mucho más que una amistad.

No obstante, el amor se fue transformando en arrepentimiento y desilusión. Fue la visita sorpresa de la madre del panameño lo que hizo que las condiciones entre ellos cambiaran por completo. De hecho, después de ese encuentro ambos dieron sus impresiones, que sorprendieron a los televidentes.

“Yo te soy honesto, yo me disfruto mucho esto, a mí me encanta y me parece increíble, pero vuelvo y te repito, a mí me parece que no es el contexto y siento que llegamos a puntos en el que digo: ‘ok, yo no quiero estar en este modo de pareja. Me quiero centrar en mi espíritu de competidor y no hacerle daño a lo que tu tienes con Alejo, ni a mi familia’”, expresó el intérprete en su momento.

A su vez, la artistas de Los Reyes agregó, iracunda, que “a mí no me termina nadie, aquí la que termina las relaciones soy yo. Llega la mamá, y como un niño de casa, toma muy en cuenta su opinión, sino que simplemente piensa por él y no toma en cuenta a la persona, a la otra susodicha, que en este caso soy yo”.

Después de dejar en claro que se querían distanciar, Miguel Melfi sintió que necesitaba apoyo de otros participantes para lograrlo, por lo que le pidió ayuda a Karen Sevillano y La Segura, quienes han estado muy pendientes de lo que ocurre entre el vocalista y la ibaguereña.

Las influenciadoras le jalaron las orejas al centroamericano, a lo que él respondió, diciéndoles que las necesitaba. “Siento que de las personas que hay en la casa, Sebastián a mí me ha dado buenos consejos, tengo otros que así sean del Cielo, a veces me dan consejos buenos. A las que más siempre les he escuchado consejos buenos, es a ustedes, y realmente a ustedes les quiero pedir que, si en algún momento ustedes sienten que me pierdo, sean mi ancla a tierra”, comentó él.

Ante la petición del también creador de contenido, sus compañeras se mostraron perplejas, pero aceptaron apoyarlo en su cometido.

No obstante, más allá de tratarse de un momento de reflexión acerca de sus sentimientos, en redes sociales apuntan a que el acercamiento de Melfi con las dos celebridades del internet es simplemente una estrategia para ganar simpatizantes cada semana cuando haya jornada de votación, puesto a que lleva dos semanas nominado.

Incluso en Ecuador, cuando participó en El poder del amor, hizo algo similar: crear alianzas inesperadas. Sumado a lo anterior también están las palabras que soltó a manera de análisis, en que se ubicó en una posición de víctima.

“Yo he analizado a todos en la casa realmente y hay personas que aunque nosotros creamos, que nos llevamos bien, siento que a muchos se nos nubla la conciencia al momento de la competencia y las nominaciones. Todavía estamos pensando que hay una amistad dentro de la casa. (...) No le voy a ser infiel a mi palabra. (...) Yo sé quienes me tienen el mismo cariño y quienes. (...) A veces yo cuido a muchas personas que no están cuidándome a mí”, siguió diciendo.

Cabe mencionar que en ese otro reality, su participación fue muy similar, haciéndose novio de una de las miembros del elenco más famosas, que es la cantante Andreina Bravo, con quien se separó a los pocos meses que se acabó la producción.