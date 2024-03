La Negra Candela reveló cuánto cobrará Alejandro Estrada por volver a entrar a ‘La casa de los famosos’

La Negra Candela le tiró a 'La casa de los famosos' por la falta de naturalidad - crédito montaje Infobae/ Canal RCN e Instagram/@negracandelaoficial

La casa de los famosos Colombia ha sido el tema de conversación en las redes sociales entre los seguidores del programa durante las últimas seis semanas. Asuntos como el romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi han causado controversia para los internautas.

Sin embargo, hay detractores del reality que han publicado su posición en contra de lo que se muestra en las pantallas de RCN o Vix, porque lo consideran “montaje”. Una de las que más ha atacado a la producción es Graciela Torres Sandoval, más conocida como ‘la Negra Candela’.

“El gran fracaso de La casa de los famosos Colombia es que no hay famosos. (...) Se supone que el gran fuerte del programa son los influencers, y esos es un fracaso porque la gente no los conoce, ellos son de nicho. (...) Ellos se creen los ‘divos’, obviamente tienen sus seguidores, aunque yo no les creo porque hay unos que los compran. (...) Con lo que pasa en la casa de los famosos De ha demostrado que nada que ver”, dijo en su momento la ex presentadora de El Lavadero en entrevista con Mix.

Nataly Umaña y Miguel Melfi sería un romance falso, según declaró 'La negra candela' - crédito cortesía Canal RCN

Asimismo, puntualizó en el caso del triángulo amoroso conformado por Alejandro Estrada, su esposa y el cantante panameño. “Alejandro no va a desperdiciar la oportunidad de promocionarse él, tengamos en cuenta que, además, se quedó en puros pinitos, porque nunca ha hecho nada relevante en actuación, se quedó más como modelo”, agregó al respecto.

Graciela Torres se refirió al momento en que el actor ingresó al recinto para hablar con su compañera sentimental, a la que le dijo que “entro a La casa de los famosos para cerrar un ciclo de la manera más honesta y sincera, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Buscar la manera de comenzar mi vida a partir ahora”, expuso el protagonista de Tu Voz Estéreo en ese instante.

Sobre la razón por la que Estrada decidió aceptar la propuesta de participar, aunque fuera en un episodio, indicó que fue única y exclusivamente por “billete, buen negociante salió Alejandro Estrada. En la parte del show, esa segunda parte, se reconcilia y Umaña le pide perdón a Estrada por meterse con Melfi. Entonces él está pidiendo $ 100 millones de pesos por volver a escuchar a su expareja”.

También dijo que poco a poco, los guionistas irán preparando tramas nuevas para enganchar a la audiencia. “Es libreteado todo; además, por ahora están armando el conflicto con Sandra Muñoz y el nuevo novio que tiene en el ‘reality’, entonces trajeron a ‘Kooky’, su hijo, que es reguetonero, para que se consagre en nivel nacional, este tipo de artistas se vuelven famosos en televisión, no en ‘streaming’”, aseguró.

La Negra Candela aseguró que todo lo que pasa en 'La casa de los famosos' se trata de un buen negocio para Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN

Por su parte, mencionó otros detalles que dejarían en evidencia que todo está maqueteado. “Es que no vieron la cara de sobreactuada de Nataly cuando entró a la casa Alejandro, supuestamente de sorpresa, pero ella ya sabía. Además, porque ella nunca ha sido buena actriz y se le notó que todo pertenece a un montaje”, aseveró.

Añadió que la puesta en escena no solamente era necesaria para el éxito del concurso, sino para sus participantes. “Ambos necesitaban la exposición y el pantallazo que están teniendo, por eso es que Alejandro Estrada se está lucrando mientras secunda a su mujer en la trama que montó el reality. A mí me da risa más bien porque todo es una puesta en escena. ¡Eso para los bobos! Porque yo no les creo”, indicó.

Los comentarios no se hicieron esperar, por lo que algunos reaccionaron, diciendo que “Cada vez que veo a esta señora veo la maldad la intriga y su deseo mal intencionado a todo lo que sale de su boca con ese tono de voz tan peculiar”, “¿señora está borracha?”, “pero qué tomó, guaro o ron?”, “no creo en su versión”, “Alejandro no se prestaría para eso”, “esta dizque periodista está es como tomada”, “de ella solo sale veneno” o “eso sí es cierto, desde un principio se veía era actuado”.