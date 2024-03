La misteriosa carta que recibió Nataly Umaña: preguntan si el que la escribió fue Alejandro Estrada

Nataly Umaña leyó mensaje de uno de sus familiares - crédito @tendencia_latam / Tiktok

La casa de los famosos Colombia no deja de premiar a los concursantes con sorpresas y beneficios provenientes de sus familias, lo que se ha convertido en un aliciente para que soporten, en lo posible, los estragos del encierro.

En una de las más recientes competencias para llevarse el anhelado premio, los participantes tuvieron que escoger a sus seis mejores guerreros, los más pacientes y con un excelente pulso, porque tenían como misión ir envolviendo un rollo de papel higiénico que tenía en la punta una copa de agua. El objetivo de la prueba consistía en que el contenido de la copa no se podía regar o caer, y todo debían hacerlo a contrarreloj.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Bajo este escenario, el equipo infierno ganó la desafiante prueba con un tiempo registrado de 4,07 segundos, mientras que el equipo cielo alcanzó los 5,32 segundos.

Equipo infierno y equipo cielo se enfrentaron para ganarse un beneficio especial - crédito captura de pantalla ViX

Por ganar la competencia, los participantes Miguel Melfi, La Segura, Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños, Sandra Muñoz, Nataly Umaña, Juan David, Omar Murillo y Karen Sevillano tuvieron la oportunidad de recibir una señal de cariño por parte de sus familiares.

A cada participante le fue entregada una carta con una palabra que, para el familiar, los definía completamente. Así las cosas, Juan David recibió la palabra “bondadoso”; Miguel Melfi, “perseverancia”; Sandra Muñoz, “calma”; Nataly, “coherencia”; Karen Sevillano, “lealtad”; Martha Isabel Bolaños, “éxitos”; Julián Trujillo, “templanza”; Omar Murillo, “auténtico”; y La Segura, “arcoíris”.

Karen Sevillano también recibió el mensaje como parte del beneficio que ganó el equipo infierno - crédito prensa del Canal RCN

Como era de esperarse, el mensaje que recibió Nataly Umaña resultó el más inquietante de descifrar, pues la carta estaba decorada con corazones rojos y dibujos de huellas, aparentemente de perro; ante esto, la presentadora Cristina Hurtado no dudó en preguntarle qué significaba para Umaña dicho mensaje, por lo que, como es costumbre, la ibaguereña dio su propio discurso sobre lo que interpretaba: “Si me lo envía mi familia y es un mensaje, sé lo que he hecho, y sé que todo lo que he hecho, dicho y actuado en esta casa, ha sido con coherencia. Yo no ando diciendo una cosa, diciendo otra, entonces sé que lo que me están es ratificando que lo que he hecho es ser coherente”.

Antes las declaraciones de Umaña, las redes sociales no dudaron en opinar al respecto para dar su propia interpretación, algunas, salidas de tono:

“No capto las huellas”; “Jajajaja Nataly parece especial jajajajajaja”;”Me sentí como en las preguntas del miss 🤣. No entendió nada”; “Coherencia es lo que le falta”; “nunca le entiendo a ella pero el mensaje si lo entendí las huellas significa el amor a sus mascotas y los corazones ♥️es x alejandro”; “Nataly definitivamente son de esas personas q piensan que siempre tienen la razón y son los dueños de la verdad”; “si me lo envía alejo ese hombre extraordinario 😂es un mensaje de que sea coherente con lo que hago y digo (sic)”; fueron algunos de los comentarios en la red social TikTok.

Nataly Umaña ha sido blanco de críticas por conformar un triángulo amoroso entre Alejandro Estrada y Miguel Melfi - crédito cortesía Canal RCN, Freepik e Instagram

¿Alejandro Estrada tiene planeado regresar con Nataly Umaña?

El actor cucuteño Alejandro Estrada rompió el silencio y se sinceró sobre su situación con Nataly Umaña que, en caso de que salga el domingo durante la jornada de eliminación de La casa de los famosos Colombia, no tendrá de otra que enfrentarla, debido a los años de relación que llevan juntos y que los ha llevado a compartir vivienda y proyectos.

En entrevista con Andrea Ramírez Acosta, directora de la revista 15 minutos, indicó qué es lo que hará cuando esté frente a la ibaguereña: “No sé en lo personal cuando tengamos que encontrarnos, porque hay un hogar que separar, ciertas situaciones, cosas personales que tenemos en común. Hoy me cuesta trabajo, quiero seguir madurando y entender todo (...) De pronto, si es una decisión de regresar, tiene que ser extremadamente trabajada y yo creo que ya es suficiente daño”.

Alejandro Estrada se sinceró y aseguró cómo va a recibir a Nataly Umaña cuando salga del reality 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN y Talento nacional

El actor cucuteño aseguró que lo que se vio en televisión nacional no hace parte de una estrategia, pues su relación estaba basada en valores inquebrantables que no permitirían un espectáculo como el que fue testigo casi toda Colombia: “Mi relación siempre se basó en algo estable, algo sincero, algo que siempre fue fuerte, muy hablado, para bien en pro de tener precisamente la seguridad de tener una relación, pues en eso no cabe estrategias”.