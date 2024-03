La lluvia fue protagonista del Estéreo Pícnic y las redes sociales se llenaron de memes

Los mejores memes que dejó la lluvia que azotó Bogotá en el primer día de Estéreo Pícnic - crédito Johan Largo/Infobae

Llegó el Estéreo Pícnic, uno de los eventos culturales más esperados por los amantes de la música, el cual generó alta expectativa porque desde principios de 2024 se confirmó que se llevaría a cabo en el parque Simón Bolívar.

Aunque los asistentes se prepararon para disfrutar del primer día del festival, la lluvia también hizo presencia en la tarde capitalina y causó emergencias en varios puntos de la ciudad, por lo que terminó por afectar la realización del evento.

Por eso, como es costumbre, las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para publicar divertidas imágenes relacionadas con el aguacero y el concierto.

La usuaria @XtefaMisantropa recordó que los asistentes al concierto publicaron toda la semana en sus redes sociales la preparación de su ropa para asistir al Simón Bolívar, pero quedó opacada por un impermeable contra la lluvia.

La pinta perfecta para asistir al concierto - crédito Redes sociales/X

Desde enero el clima de Bogotá fue soleado, incluso, las autoridades han solicitado el buen uso del agua, pero preciso el fin de semana del Estéreo Pícnic se desató la lluvia.

Bogotá ha tenido muchos días soleados, pero no los del Estéreo Pícnic - crédito Redes sociales/X

Los asistentes al primer día del concierto viendo como cambiaba el clima mientras estaban a la espera de que los artistas comenzaran a tocar.

Las nubes negras no son bien recibidas - crédito Redes sociales/X

El clima de Bogotá cambiando gracias a que comenzó el Estéreo Pícnic.

La lluvia la protagonista - crédito Redes sociales/X

Los asistentes al festival confirmando que todo está bien en el parque y que todavía quedan presentaciones para disfrutar.

Lleguen al Estéreo Pícnic - crédito Redes sociales/X

Hasta las nubes se animaron a comprar boletas para aparecer en el Estéreo Pícnic.

Las nubes también consiguieron boletas - crédito Redes sociales/X

Muchos asistentes compraron ropa y alistaron todo con mucha ilusión, pero la solución al clima la compartió la usuaria @Pao_pet_sitter.

Preparados con las bolsas para la pinta del Estéreo Pícnic - crédito Redes sociales/X

No importa la fecha en la que se planee el Estéreo Pícnic en Bogotá, la lluvia podrá llegar por la puerta grande y convertirse en la asistente principal del festival.

La lluvia llegando al Estéreo Pícnic - crédito Redes sociales/X

Los asistentes al Estéreo Pícnic tienen la oportunidad de recargar la manilla Cashless, pero deben tener cuidado para que no tengan problemas financieros cuando termine el festival.

La inversión del Estéreo Pícnic afectará el bolsillo de los asistentes - crédito Redes sociales/X

Asistió la lluvia, pero no Diomedes Díaz.

¿Aparecerá Diomedes Díaz? - crédito Redes sociales/X

El fuerte aguacero que se registró en Bogotá no le permitió a los asistentes disfrutar tranquilamente del evento, pues tuvieron que buscar refugio.

La lluvia no dio tregua - crédito Redes sociales/X

Estéreo Pícnic y la lluvia se pusieron de acuerdo para asistir al Simón Bolívar el cuarto fin de semana de marzo.

El fin de semana comenzó con lluvia para el Estéreo Pícnic - crédito Redes sociales/X

Los que iban por el camino y los agarró el aguacero antes de ingresar al parque Simón Bolívar.

Los asistentes al Estéreo Pícnic - crédito Redes sociales/X

Artistas del viernes 22 de marzo

Los asistentes al Estéreo Pícnic el 22 de marzo podrán disfrutar de varios artistas locales y de talla mundial en el segundo día de festival que comenzará desde las 3:30 p. m. y se extenderá hasta las 3:00 a. m. del sábado 23.

Entre los artistas más representativos que se presentarán en los cuatro escenarios está SZA, Sam Smith, Greta Van Fleet, Phoenix, Black Cofee, James Blake, Proyecto Uno, Arca, Four Tet, Omar Apollo, Nothing But Thieves, Overmono, Irepelusa, Verraco, Homie!, Divino Niño, Sa!koro, Akriila, Okraa, Matar Fuma y Ana María Oramas.

La presentación de Sam Smith comenzará a las 9:45 p. m. y se extenderá hasta las 11:15 p. m. en el escenario Adidas; para los amantes del merengue, Proyecto Uno comenzará su presentación a la 1:00 a.m. del sábado 23 del marzo y terminará una hora después en el escenario CeraVe.

Por otro lado, en el escenario Colsubsidio se cerrará la noche de conciertos con las presentaciones de Verraco desde la media noche hasta la 1:30 a. m. del sábado y a continuación, Four Tet se subirá desde la 1:30 a. m. hasta las 3:00 a. m.

Recuerde que si va a asistir TransMilenio tendrá operación en la estación El Greco ubicado sobre la calle 26 y el CAN sobre la carrera 30 a partir de las 3:00 a. m.