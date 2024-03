Pánico en el Portal Norte de Transmilenio debido a un conato de incendio causado por un problema eléctrico

Usuarios reportaron un corto circuito que provocó una conflagración en el Portal Norte de Transmilenio - crédito REUTERS y @JuanD13goValenc / X.

Usuarios en redes sociales reportaron un conato de incendio en el portal del Norte, que se produjo, al parecer, por un corto circuito causado por las fuertes lluvias.

“Esto acaba de suceder en el portal norte de @TransMilenio, no apareció nadie del sistema, el funcionario de servicios generales parece que no sabía cómo actuar y el extintor tuvo que ser operado por un usuario. Por suerte no pasó a mayores”, escribió un usuario en redes sociales.

Usuario reportó conato de incendio en el Portal Norte de Transmilenio - crédito captura de pantalla.

Al parecer, las fuertes lluvias causaron un corto circuito en el Portal Norte de Transmilenio - crédito @JuanD13goValenc / X.

Caos en la troncal Caracas sur por rompimiento de un tubo madre

Por otra parte, la movilidad en el sur de la capital se tornó caótica en las primeras horas del jueves 21 de marzo debido al rompimiento de un tubo madre en el sector de Danubio, lo cual retrasó varios servicios de los portales de Usme y Tunal.

En videos compartidos por usuarios en redes sociales se puede ver la gran inundación en la zona, haciendo que los buses de Transmilenio tengan que bajar radicalmente su marcha y retrasando varios servicios. La empresa Transmilenio recomendó a los conductores de vehículos particulares buscar otra ruta para desplazarse hacia el norte de Bogotá, como la avenida Boyacá. También le pidió a todos los usuarios de las zonas afectadas tener paciencia.