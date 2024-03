La congresista Jennifer Pedraza habló con Eva Rey sobre Laura Sarabia: aseguró que es una mujer muy poderosa que regaña a los viceministros

La congresista Jennifer Pedraza aseguró que Sarabia tiene mucho poder en el Gobierno nacional - crédito Jesús Aviles/Infobae

El programa Desnúdate con Eva, de la periodista Eva Rey, tuvo de invitada a Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, y habló sobre el poder de la directora del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), Laura Sarabia en el Gobierno.

“Yo estoy en la Comisión de Presupuesto y el presidente convocó a una reunión con los ponentes (sic), yo llegué y obviamente Petro dijo lo que él concebía, pero la persona que más habló en esa reunión fue Laura Sarabia. Es una mujer muy poderosa en este Gobierno”, expresó la congresista a Eva.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Pedraza explicó, además, que la ex jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro interrumpió a un viceministro durante su intervención para decirle que la información que estaba brindado era incorrecta: “No, no, no. Es que esos cuadros y esas diapositivas están mal, esa no es la cifra que está pidiendo el presidente. Hágame el favor y lo arregla”, dijo Sarabia según la congresista.

Su influencia es tan grande que según Pedraza llegan a afectar las decisiones que se toman en el Congreso. Esta afirmación la aseguró porque ha visto cómo algunos representantes a la Cámara, al parecer, han recibido llamadas telefónicas de la exdirectora del DPS (Departamento de Prosperidad Social) en medio de algunos debates.

De acuerdo con la congresista, este tipo de situaciones serían para “cuadrar votos” que se necesitan para los proyectos, porque Laura Sarabia no sería la única en intervenir así en medio de las sesiones.

En este mismo sentido, la representante a la Cámara detalló de presuntamente repartir “mermelada” al Congreso al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco . “Yo sí he visto cómo, extrañamente, llega el ministro del Interior y se saca una bancada, no estaba pasando el artículo, vuelve esa bancada y wow: los votos”, indicó Pedraza.