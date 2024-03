Jim Velásquez reveló cómo va el proceso de tener un bebé con Alina Lozano: “Lo queremos hacer bien”

Tras su matrimonio, Alina Lozano y Jim Velásquez revelaron que deseaban ser padres - crédito Alina Lozano/Instagram

Ni siquiera los cuestionamientos que ha tenido la relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha impedido que la pareja, que se lleva 30 años de diferencia, subiera al altar y decidiera unir sus vidas en matrimonio.

Aunque no han faltado los que consideran que la relación entre ambos es un montaje, tanto la actriz como el creador de contenido se han mostrado firmes y siguen publicando sus momentos como pareja en sus cuentas personales, con lo que demuestran que todo va muy en serio. En una oportunidad, incluso, se atrevieron a responder la inquietud de cuantas veces mantenían relaciones íntimas en la semana.

Desde que se llevó a cabo la boda, en noviembre de 2023, en una ceremonia privada a la que asistieron sus familiares y algunos influenciadores invitados especialmente por la pareja, han atravesado distintas situaciones, incluyendo ser víctimas de una estafadora durante su luna de miel. Una de las situaciones que más causó sorpresa fue el anuncio de que deseaban ser padres. “Les tenemos una noticia que nos tiene muy emocionados… Vamos a ser padres, él por primera vez y yo por segunda vez”, comentó inicialmente Lozano en un reel.

Adelantándose a los comentarios en respuesta que calificarían la decisión como una locura a su edad, Alina afirmó que se sometería a un tratamiento. “Yo sé lo que van a empezar a decir, que eso es biológicamente imposible, que usted ya es una abuelita, va a ser la abuelita de ese niño, pero bueno sí, voy a ser lo que ustedes quieren que sea, pero para nosotros es mi segundo hijo y el primero de mi amor”, comentó la actriz.

Jim Velasquez reveló novedades sobre su búsqueda para ser padres - crédito @lozanoalina/Instagram

Desde entonces han transcurrido varias semanas en las que no se conocieron más detalles, hasta que Jim se pronunció. Durante una charla con Lo sé todo, el joven reveló cómo va el proceso. En respuesta, Velásquez indicó que de momento están buscando al médico apropiado para ayudarles a concebir y aseguró que se están tomando todo el proceso con mucha calma.

“Hasta ahora estamos buscando médicos. Ya empezó ella a hacerse los exámenes para saber cómo está su cuerpo, cómo está su producción ovárica y demás, pero digamos que es un proceso larguito y de mucho cuidado, y también lo queremos hacer bien. Estamos viendo muchas alternativas, entonces ahí vamos”, explicó el creador de contenido.

Por culpa de Jim, Alina Lozano tendría que decir adiós a alguien muy cercano

Tras el matrimonio de la pareja, la empleada doméstica de Alina Lozano confirmó que en breve dejaría de trabajar para ella - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Días atrás, se difundió en redes sociales un video en el que aparecía Rosita, la empleada doméstica que ha acompañado durante muchos años a Alina Lozano, y que dio a conocer su decisión de dejar su trabajo apenas unos meses después del matrimonio con Jim Velásquez.

El clip, que se subió a la cuenta de Instagram de Alina Lozano, no estuvo exento de emotividad y dejó ver lo estrecha que era su relación, así como los motivos por los que decidió terminar su vinculación con la actriz, a pocos meses de su unión con el joven influenciador.

“En el futuro ya me veo por allá, en Pajaral (Magdalena), en las flores, organizada y haciendo mis cosas. Ya la señora Alina tiene su esposo y su hijo tiene que irse a estudiar, entonces esto a mí me da tristeza porque yo no le he dicho que me voy, pero yo ya quiero hacer mi vida en Pajaral, organizar mi vida y cosechar mis cosas, pero todavía no le he dicho a la señora Alina, me da mucha tristeza”, señaló Rosita en la grabación.