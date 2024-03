Gustavo Petro sorprendió con la posibilidad que no termine su gobierno: “si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos”

El presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno no tiene la intención de cambiar la constitución de 1991, pero dijo que hay temas que "no tuvo en cuenta" - crédito Juan Cano/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aseguró en San Marcos, Sucre, que si el pueblo decide en la asamblea nacional constituyente, que él y su gobierno se vayan, “pues nos vamos”, pero que si ganaba, “hay justicia social ya”.

En la reciente intervención del presidente Petro, abordó diversos temas de interés nacional, incluyendo la crisis climática y la problemática del abastecimiento de agua en la región. Sin embargo, causó mayor atención su giro hacia la idea de una Asamblea Constituyente. Petro cuestionó si la problemática del cambio climático estaba contemplada en la Constitución de 1991, sugiriendo que este es un motivo suficiente para considerar el inicio de un proceso constituyente en el país.

Posteriormente, el jefe de Estado recordó otro de sus recientes discursos recitado en Tierralta, en el departamento de Córdoba en el que dijo que: “A los políticos progresistas, cuando decimos ‘Constituyente ya’, es como si nos asomáramos a un abismo, porque da miedo. Ya Vargas Lleras dijo, ‘Claro que sí, Petro. Constituyente, y si ganamos se va del Gobierno’. Bonito reto, interesante, pero la discusión no es con Vargas Lleras. Pero se responde fácil: ¿y si yo gano qué? ¿Y si gana el pueblo qué?”.

A lo que continuó haciendo referencia a la continuidad de su Gobierno en caso tal de que se de la constituyente: “Si gana el pueblo y dice que nos vamos, pues nos vamos. Pero si el pueblo dice que nos quedamos, hay justicia social ya, reforma agraria ya, cambio en las tarifas de la energía eléctrica ya, priorización de la inversión pública en agua potable ya”.

Adicionalmente, el jefe de Estado aseguró que su intención no es cambiar la Carta Magna por completo, sino actualizarla para incluir temas que han emergido con fuerza en las últimas décadas y que no fueron considerados en su momento. El presidente enfatizó en que busca resolver, con la participación ciudadana directa, aquellas cuestiones que han permanecido pendientes durante los últimos 33 años, subrayando la importancia de la voluntad popular en este proceso de adecuación constitucional.

El presidente Petro hizo referencia a su propuesta de una constituyente en su discurso en Sucre - crédito @infopresidencia

El presidente destacó dentro de su propuesta de proceso constituyente la necesidad de modificar el Ordenamiento Territorial en Colombia, señalando una deficiencia heredada desde la Constitución de 1886. Aunque la Constitución de 1991 delega al Congreso la tarea de crear una Ley de Ordenamiento Territorial, el mandatario resalta que, a la fecha, esta ley no ha sido concretada.

De igual manera durante su discurso comentó que: “No es un capricho, no es que me tomé tres aguardientazos y entonces a ver qué temas ponemos, no. Es la experiencia que tengo y tenemos desde la Asamblea Nacional Constituyente del 91 a hoy, a mí me parece que fue ayer, todavía veo a Pizarro ahí en mi cerebro, antes de la Constituyente, Navarro, pero han pasado 33 años”.

Presidente Petro dijo que su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente no es un "capricho" - crédito Colprensa

En otra de sus recientes intervenciones, específicamente en la de Tierralta, Córdoba alertó sobre movimientos sospechosos en el ámbito político. Informó que ciertos “empresarios” se estarían congregando en Barranquilla con el objetivo de reunir una suma considerable de dinero, específicamente 100.000 millones de pesos, con fines de manipulación electoral. Según el mandatario, esta estrategia financiera busca influir directamente en la votación para la Constituyente que propone, con el propósito explícito de obstaculizar su gestión y potencialmente “tumbarlo”.

“Allá hacen reuniones con algunos empresarios, en Barranquilla, para ver si se reúnen 100.000 millones de pesos para comprar votos, para tumbar a Petro, si es que hay Constituyente ya”, dijo en aquella oportunidad el primer mandatario colombiano.

Por otro lado, sobre su reciente intervención en Sucre, el director del DPS, Gustavo Bolívar dijo lo siguiente: “Embriagado de amor por Colombia es como está Petro. En 3 días hemos estado en 5 municipios distantes. 4 vuelos en Helicóptero y hace 15 minutos llegamos a San Marcos, Sucre luego de 3 horas de viaje desde Tierralta, Córdoba: Este hombre no descansa. Dejen de ser tan cafres”.