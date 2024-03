Fico, Krasnov y hasta el Bukele colombiano contra Petro: alcaldes de 16 ciudades enviaron carta de apoyo a Galán

Alcaldes de las ciudades capitales apoyan a Galán - crédito Infobae

La discusión sobre si el metro de Bogotá debe ser subterráneo o no, se mantiene a lo largo de los años en la capital del país; este debate fue abierto nuevamente por el presidente Gustavo Petro, que durante una alocución propuso hacer una de las líneas bajo tierra por la carrera 13, lo que modificaría los planos actuales de la obra.

La propuesta del mandatario fue rápidamente respondida por parte del alcalde de Bogotá, que en menos de 24 horas anunció una rueda de prensa en la que agradeció a Gustavo Petro, pero se mostró firme en continuar con el proyecto como está, asegurando que prefiere tener “certezas”.

“El propio presidente reconoció que su metro ya no se puede ejecutar y planteó una alternativa por la carrera 13 y después por las Caracas, que no tiene estudios de prefactibilidad. Esta modificación alargaría por lo menos cuatro años más la espera, que ya completa 82 años. No vamos a cambiar certezas por el riesgo de la incertidumbre”.

Esto generó molestias en el Gobierno nacional, lo que quedó expuesto luego de que el ministro de Transporte, William Camargo, recordara que en el pasado sí había sido posible cambiar el proyecto.

Carlos Fernando Galán sobre la propuesta del presidente para el metro de Bogotá dijo "ni un paso atrás" - crédito @CarlosFGalan

Además de las diferencias sobre el metro de Bogotá entre el alcalde de la capital y el presidente Gustavo Petro, en la tarde del 20 de marzo se hizo pública una carta en la que 16 mandatarios de ciudades capitales de Colombia mostraron su apoyo a Carlos Fernando Galán por su decisión de no aceptar la propuesta del presidente.

“Los alcaldes de ciudades capitales abajo firmantes acompañamos y apoyamos la decisión técnica, responsable y sensata tomada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el sentido de continuar con las obras del Metro de Bogotá de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de obra suscrito el 17 de octubre de 2019 para la construcción y operación de la primera línea conforma los estudios y diseños realizados”, es parte de la carta compartida por varios de los mandatarios locales en sus redes sociales.

Cabe destacar que la misiva fue publicada dos semanas antes de que Gustavo Petro se reúna con los alcaldes de las ciudades capitales, el 4 de abril en la Casa de Nariño.

Entre los alcaldes que firmaron este documento se encuentran el de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán y el mandatario local de Tunja, el ruso Mikhail Krasnov.

Estos son los alcaldes que firmaron la carta en apoyo a Galán:

Johana Aranda - Ibagué.

Ernesto Orozco - Valledupar.

Jaime Andrés Beltrán - Bucaramanga.

Jaime Padilla - Armenia.

Jorge Rojas - Manizales.

Jorge Acevedo - Arauca.

Dumek Turbay - Cartagena.

Jorge Acevedo - Cúcuta.

Alejandro Eder - Cali.

Alexander Baquero - Villavicencio.

Federico Gutiérrez - Medellín.

Marco Tulio Ruiz - Yopal.

Alejandro Char - Barranquilla.

Mikhail Krasnov - Tunja.

Hugo Kerguelén - Montería.

Germán Casagua - Neiva.

16 alcaldes de ciudades capitales firmaron una carta en apoyo a Carlos Fernando Galán - crédito @FicoGutierrez/X

Además del documento, algunos mandatarios decidieron reafirmar su apoyo a Carlos Fernando Galán y de la misma forma enviar un mensaje a Gustavo Petro.

“Los alcaldes de las ciudades capitales del país expresamos nuestro apoyo a @CarlosFGalan y a la autonomía regional, frente al tema del trazado del Metro de Bogotá. El gobierno nacional debe ser un apoyo y no un obstáculo para los proyectos en los territorios”, publicó Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga.

El alcalde de Bucaramanga manifestó su apoyo al alcalde de Bogotá - crédito @Soyjaimeandres

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni el alcalde Carlos Fernando Galán se han pronunciado sobre la carta firmada por 16 alcaldes de las ciudades capitales, ni se han revelado detalles sobre los temas principales que se desarrollaran en la reunión del 4 de abril.