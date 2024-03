Caso Nicolás Petro: juez de garantías nunca vio el video de su captura y la legalizó

Nicolás Petro está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos - crédito Colprensa

Toda una polémica se ha generado tras la filtración del video de la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, el 29 de julio de 2023. La grabación ha generado inquietud por presuntas irregularidades que habrían cometido los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Pues, Nicolás Petro, investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue encontrado semidesnudo, mientras que su pareja, Laura Ojeda, que para entonces estaba en estado de embarazo, estaba desnuda y cubierta con una cobija.

En todo momento, los funcionarios estuvieron grabando el operativo, quedando el registro de ambos, sin ropa. En varias oportunidades, solicitaron que se les permitiera cambiarse en privado, pero no fue así.

Según explicó en su momento el abogado penalista Iván Cancino a Infobae Colombia, hubo una completa violación de la dignidad de Ojeda y de Petro Burgos por parte de los agentes. Esto, indicaría que la captura fue ilegal.

Abogado de Nicolás Petro de Nicolás Petro insistió en que la manera en que se llevó a cabo la captura de su cliente fue "de mala fe". Laura Ojdea, su pareja, dijo que fue una "infamia" - crédito lauraojedae/instagram

No obstante, la captura del exdiputado del Atlántico fue legalizada por un juez de control de garantías el 30 de julio de 2024. Sin embargo, de acuerdo con la audiencia en la que se llevó a cabo este procedimiento, conocida por W Radio, el video en cuestión nunca fue revelado al juez de control de garantías, ni al juez que actualmente lleva el caso de Petro Burgos, ni a su defensa.

Así lo confirmó también el hijo del presidente en sus redes sociales: “Juez que legalizó mi captura nunca vio el vídeo del operativo. El Fiscal Mario Burgos le ocultó al juez malintencionadamente el video de captura. No paran las arbitrariedades, los abusos y las violaciones de mi garantías procesales por parte del Fiscal Burgos”, escribió Petro Burgos en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Nicolás Petro aseguró que el fiscal Mario Burgos “ocultó” el video de su captura al juez - crédito @nicolaspetroB/X

Durante la audiencia de legalización de captura, Juan Trujillo, abogado del exdiputado, reveló audios de Laura Ojeda en los que detalla cómo fue el proceso de detención y las irregularidades que se habrían cometido.

“Forzaron la puerta y entraron a la habitación. En ese momento, estaba durmiendo, estaba desnuda y Nicolás estaba en el baño, se iba a duchar, y ellos entraron grabando; grabaron a Nicolás también, desnudo, y me grabaron a mí”, relató la esposa de Petro Burgos.

Indicó que su madre, hipertensa y nerviosa, también estaba en el apartamento. Por eso, el abogado defensor insistió en que el proceso de captura no fue proporcional y tuvo varias conductas cuestionables. “Ahí hay un acto completo de mala fe. Ahí no hay esa necesidad, esa proporcionalidad, esa idoneidad, esos fines constitucionales y esa transparencia que nos han expuesto”, explicó Trujillo en la audiencia.

Los agentes del CTI irrumpieron en el apartamento de Nicolás Petro y lo grabaron semidesnudo - crédito CTI

En otro audio, la esposa de Nicolás Petro cuestionó el hecho de que le fuera incautado un dinero que tenía reservado para planes de vivienda. “Es más, grabaron un video en donde me preguntaron si yo me sentí bien en el procedimiento y yo dije que no. Ellos tienen ese video. También, incautaron un dinero que yo presté”, detalló.

En presencia de las autoridades, explicó que los recursos que tenía eran para poder financiar la mudanza a un nuevo apartamento en Barranquilla. Mostró entonces el contrato de arrendamiento a los agentes del CTI, pero de igual manera se llevaron el dinero, según denunció. Al parecer, también se quedaron con su agenda, su computador, su celular y el celular de su madre.

La Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre la filtración del video, publicado por la revista Semana, indicando que se investigará la manera en que este llegó a manos de los periodistas. Pues, la grabación es un elemento material probatorio del proceso penal contra Nicolás Petro, que está en etapa de juicio.