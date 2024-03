Así han sido los besos entre la colombiana Ariadna Gutiérrez y el mexicano Lupillo en “La casa de los famosos″

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera llevan ya no ocultan su atracción y se han dejado ver cariñosos - crédito @telemundorealities/Instagram

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera ya no esconden su atracción en La casa de los famosos Estados Unidos, pues la exreina y modelo colombiana abrió la puerta para que el cantante mexicano le expresara sus sentimientos.

Así mismo, las muestras de cariño entre la pareja han aumentado los rumores de una posible relación entre los participantes del realitity en el que sus compañeros ya habían comentado que ellos podría existir algo más que una amistad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Ya son dos los románticos besos que han registrado las cámaras entre Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera, lo que ha despertado euforia entre los competidores de la casa que aprueban la unión y reacciones encontradas en la audiencia, pues recordemos que la modelo colombiana tiene pareja.

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera ya no ocultan su atracción, así han sido sus dos besos en público dentro de 'La casa de los famosos 4'

Los realities se han convertido en los espacios perfectos para que el amor florezca entre quienes se le miden al reto de participar en ellos y los famosos no han escapado a esta situación, pues en las diferentes versiones se están viendo nuevos romances surgir entre los habitantes de las diferentes casas.

Tal y como está sucediendo en la edición colombiana de La casa de los famosos, donde las actrices Diana Ángel, Sandra Muñoz y Nataly Umaña encontraron el amor en los jóvenes Culotauro, Juan David Zapata y Miguel Melfi respectivamente.

Lo mismo se empezó a ver en versión Estados Unidos en la que Ariadna Gutiérrez es la única colombiana participando, luego de la renuncia de Gregorio Pernía.

Lo que inició como una especulación entre la modelo sucreña y el ex de Belinda, pasó a ser una posibilidad bastante grande, pues Ariadna dio vía libre a Lupillo para que la besara. El cariñoso momento revolucionó las redes sociales.

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera vivieron misma situación que Nataly Umaña y Miguel Melfi, pero en la versión de 'La casa de los famosos Estados Unidos' - crédito @telemundorealities/Instagram

“Una pareja muy linda, me encantaría que fuera así”, “la cara de incomodad de ‘Ary’ no van con las supuestas ganas”, “cualquier mujer se puede enamorar de Lupillo es un hombre muy caballeroso con las damas”, “¿es enserio? Dejen a Ariadna en paz. Quieren hacer lo mismo de THali”, “por favor Ari con ese viejo no”, “ella se ve incómoda con Lupillo, ella lo ve como un amigo…”.

¿Ariadna Gutiérrez traicionó a su novio?

Como ya es conocido por parte de los espectadores del reality, una de las dinámicas del programa son las fiestas temáticas que se hacen un día a la semana.

Durante la noche árabe Ariadna Gutiérrez se llevó la atención de las cámaras en el momento en el que decidió hacer un sensual baile acompañada de la modelo venezolana Aleska Génesis. Los candentes movimiento de cadera de la colombiana dejaron impresionados al resto de residentes, pero en particular a Lupillo Rivera, que no podía apartar la mirada de la colombiana y no dudó en mostrar que se sentía atraído hacia ella.

Durante una de las fiestas temáticas, las dos mujeres protagonizaron un seductor baile que no dejó indiferente al cantante - crédito @FBI95366692/X

Pasada la sensual escena, se pudo presenciar una conversación entre Lupillo y el modelo Clovis Nienow sobre el tema. ”¿No quisieras intentarlo con Ariadna?”, preguntó Clovis, a lo que Lupillo respondió que, pese a lo que siente, tenía sus dudas por su situación sentimental en la actualidad, pues actualmente tiene novio y aseguró que no deseaba causarle ningún problema mientras ella esté encerrada y él afuera.

Tal y como lo vivieron en Colombia Nataly y Melfi, tanto a Ariadna como a Lupillo les tocó coincidir en la dinámica de los atados durante 24 horas, lo cual incluía ir al baño y dormir juntos.

La pareja también debió recrear una escena de amor en la que ambos compartieron su primer beso. Cabe mencionar que ese beso fue robado por parte del cantante a la también actriz; sin embargo, a medida que la competencia avanzó entre ellos se pudo observar mayor acercamiento.

Durante una conversación con Clovis, el cantante de regional mexicano se mostró conflictuado sobre avanzar o no con la colombiana - crédito @Cuartomorado/X

“Parece que Ary no se sintió a gusto que le dieran ese beso”, “Lupillo no tiene a Ariadna, es ella quien lo tiene a él”, “todo es actuado”, “en su mirada se nota que Ari se molestó, pero aceptó por las cámaras”, “nada que ver, están haciendo lo mismo que todos”, “ella tiene su novio esperando en el exterior”, comentaron algunos seguidores del formato estadounidense.