Rodrigo Lara Defendió postura de Vargas Lleras frente a una constituyente: “por tiempos es imposible sacar una”

Rodrigo Lara dice que muchos políticos cayeron en el juego de Gustavo Petro por su anuncio de una constituyente - crédito Rodrigo Lara Restrepo

En una entrevista que le realizaron el 19 de marzo, el exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras sorprendió cuando aseguró estar de acuerdo con la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente del presidente Gustavo Petro.

Aunque muchos políticos de la oposición criticaron que Vargas Lleras apoyara la convocatoria, el exsenador y ex miembro del partido Cambio Radical Rodrigo Lara dijo que, en realidad, su exjefe político no “cayó en el juego de Petro”, y que, además, que no había los tiempos para tramitar esa asamblea.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.