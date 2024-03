Juan Manuel Santos y Ernesto Samper mostraron sus reparos a la propuesta de constituyente de Gustavo Petro

Los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper descartaron la viabilidad de una constituyente, promovida por el mandatario Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Así como la propuesta de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por el presidente de la República, Gustavo Petro, ha recibido significativos respaldos, como el del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, otras voces han salido a señalar la inconveniencia de la iniciativa. Dos de ellos son los exmandatarios Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, que dieron a conocer sus argumentos.

Juan Manuel Santos, crítico con una reforma constitucional

Para Santos, que ha sido crítico de la forma en que Petro ha abordado las negociaciones con los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, al señalar que no debían recibir estatus político, la iniciativa no resulta necesaria, al menos, en lo que concierne a las maneras en las que se debe continuar con el proceso del posconflicto, luego de firmar el Acuerdo de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El expresidente, que participó en un foro de la Academia Nacional de Medicina, en el que se abordó la violencia sexual en el conflicto armado, expresó que para adelantar los proyectos de ley que se requieren, no resulta indispensable modificar lo que ya está.

El premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, salió una vez más en defensa del acuerdo de paz con las Farc - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

“Se puede hacer una reforma a la salud con lo que tenemos y lo mismo sucede con el proceso de paz. No necesitamos una nueva constituyente para implementarlo. No necesitamos ninguna ley nueva, necesitamos voluntad política, porque ahí está todo, está la Constitución y las leyes y que el proceso siga su curso y la implementación se termine porque es una condición necesaria para poder construir lo que hoy se llama la Paz Total”, dijo.

Para el presidente, que ejerció entre 2010 y 2018, es claro que se puede hacer una reforma “con lo que tenemos”. Y justamente, en lo que respecta a la Jurisdicción Especial para la Paz, agregó que es imposible tener “toda la verdad de 50 años de guerra”, por lo que hay que saber reconocer cuando, en su concepto, “se tiene suficiente verdad”, pues sería inviable reparar a cerca de 9 millones de víctimas.

Ernesto Samper también está en contra de una constituyente

Por su parte, Samper, desde Barranquilla, fue claro en indicar cuál la intención que tiene el primer mandatario con un proyecto de estas dimensiones, pero hizo saber lo que serían sus reparos a la convocatoria de un proceso constituyente. Por más de que le dio la razón sobre algunos ajustes que deben hacerse a las instituciones, en momentos en que el Gobierno atraviesa una de las más profundas crisis.

En esta ocasión, el expresidente Ernesto Samper no estaría de acuerdo con Gustavo Petro y descartaría de tajo la constituyente - crédito Gustavo Gavotti

“No tengo ninguna reserva sobre la oportunidad de hacer la constituyente. Pero me parece que se revuelven los tiempos constitucionales con los tiempos políticos. Podríamos estar incurriendo en un error de convocar una constituyente. Por lo cual, la misma no sería un escenario para ponernos de acuerdo, sino de división”, afirmó el expresidente, que le dio la razón a Petro cuando expresó que “el Senado está saboteando las reformas sociales”.

Según Samper, la actitud en el Legislativo de los sectores de oposición “no se veía desde hace muchos años”. Y agregó que es válido el llamamiento que de parte del presidente se ha hecho a los sectores sociales, aunque no descartó que, en vez de embarcarse en una reforma constitucional, la propuesta de Petro sea la de buscar consensos con los diferentes partidos de oposición en el Congreso.

“Yo discrepo con que la constituyente sea el mecanismo ideal para conseguir esto (reformas). Lo que debería hacerse un acuerdo político con las fuerzas políticas”, enfatizó Samper, que con ello zanjó su concepto negativo en contra de la iniciativa; que no dejó de ser sorpresivo, pues es conocida su cercanía y simpatía con el Gobierno Petro, al que ha respaldado desde el primer día, “contra viento y marea”.