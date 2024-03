El general Eduardo Zapateiro retó a Petro a gobernar en lugar de culpar a los exfuncionarios de Duque

El excomandante del Ejército Nacional Eduardo Zapateiro le dijo al presidente Petro que mejor se dedique a gobernar - crédito Carlos Ortega/EFE y Álvaro Tavera/Colprensa

En medio de un tenso clima político en Colombia, el general (r) Eduardo Zapateiro, antiguo comandante del Ejército, tomó la palabra para responder a las acusaciones lanzadas por el presidente Gustavo Petro.

En un discurso reciente, el presidente insinuó la existencia de un plan orquestado por aliados y exfuncionarios del gobierno anterior, bajo el mando de Iván Duque, con el objetivo de sabotear las reformas que pretende implementar, las cuales han generado polémica desde su anuncio.

Desde Córdoba, el presidente Petro advirtió sobre encuentros entre “los amigos de Duque”, incluyendo exmilitares, exministros, congresistas y altos funcionarios judiciales, con el propósito no de debatir políticas con el actual gobierno sino de encontrar maneras de derrocarlo. Entre las figuras mencionadas por el mandatario resuena el nombre del fiscal Barbosa, acusado de sumarse a estos esfuerzos de desestabilización. “Eso tiene nombre propio. Se reúnen los amigos de Duque... no para discutir la política con el Gobierno, sino para ver cómo se tumba el Gobierno”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro señaló que exfuncionarios del Gobierno anterior lo quieren boicotear - crédito Juan Cano/Presidencia

El presidente colombiano también detalló cómo estos supuestos saboteadores operan, señalando que cualquier decreto o proyecto de ley es inmediatamente objetado o detenido, describiendo un escenario en el cual falta el cuórum necesario para la aprobación de leyes debido a estas acciones obstructivas.

El presidente Petro, incluso, mencionó la influencia de capitales extranjeros, sugiriendo que algunos congresistas estarían siendo financiados por una multinacional de la salud, lo cual viola la constitución. “...unos congresistas financiados por una multinacional extranjera, que eso lo prohibió la Constitución, dedicada al Sistema de Salud, porque es propietaria de EPS, a intervenir en el debate sobre las EPS, a favor de las EPS. Esa es la quiebra de la Constitución”, criticó Petro.

Por lo anterior, Eduardo Zapateiro, respondió haciendo críticas severas a la gestión del presidente Gustavo Petro, instándolo a enfocarse más en la gobernanza del país. Zapateiro respondió a los cuestionamientos previamente vertidos por Duque contra Gustavo Petro, destacó en sus declaraciones la necesidad de que el mandatario actual dedique su esfuerzo a “gobernar porque no ha hecho nada”, mostrando así una percepción de inacción por parte del presidente.

Además, Zapateiro advirtió sobre la importancia de preservar el prestigio del Ejército Nacional, recomendando a la cúpula militar evitar el desprestigio debido a la “ineptitud de otros”.

El expresidente de Colombia Iván Duque aseguró que nunca se ha encargado de crear golpes de Estado - crédito Fernando Sánchez/Europa Press

“Que más bien gobierne, gobierne porque no ha hecho nada. Le doy una recomendación a la cúpula; empleen muy bien a los hombres y mujeres bajo su mando para evitar fracasos operacionales. No dejen que el Ejército Nacional caiga en el desprestigio, por ineptitud de otros”, enfatizó Zapateiro.

Las declaraciones de Zapateiro surgieron como una contestación hacia las críticas proferidas por Iván Duque, el cual acusó a Gustavo Petro de hacer afirmaciones falsas. “No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de Estado, ni mucho menos apelo a puñaladas por la espalda para dañar el orden institucional. Mis batallas han sido en democracia y las he ganado con el voto popular”, sostuvo el exmandatario, defendiéndose de las acusaciones y reiterando su compromiso con los principios democráticos.

En un tono crítico hacia los detractores de la administración Duque, Zapateiro hizo hincapié en los desafíos que enfrentó el exmandatario, sugiriendo que los ataques son simplemente distractores. “Presidente Iván Duque Márquez, no hay que desgastarse con esos comentarios, no son más que distractores. Toda la vida ha sido igual y los colombianos hoy lo están viviendo en carne propia. Jamás sumaron ni multiplicaron, solo restaron y dividieron y lo siguen haciendo”, recalcó, aludiendo a la persistencia de divisiones y conflictos.

Zapateiro le dijo a Duque que mejor no le preste atención a lo dicho por el presidente - crédito @IvanDuque/X

Las ásperas interacciones entre estas figuras políticas destacan las tensiones existentes dentro de la esfera de poder en Colombia, en un momento en que el país atraviesa complejos desafíos socio-políticos. La retórica empleada por Zapateiro resalta una llamada al liderazgo y a la acción efectiva, mientras que las respuestas de Duque reflejan una defensa de su gestión y una acusación hacia sus críticos de fomentar la división. Este intercambio pone de manifiesto las profundas divergencias en la percepción sobre el estado de la nación y la dirección hacia la cual debe encaminarse el liderazgo para superar las adversidades actuales.