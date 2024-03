Agresión contra Yina Calderón en Montería sería por buscar fama

La influencer huilense fue atacada en una discoteca en Montería, pero, al parecer, todo fue producto de una estrategia - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La DJ Yina Calderón fue el centro de una controversia luego de que denunciara una agresión de la que fue víctima durante una presentación musical en Montería, específicamente en La Licorera Express. La incidente ocurrió la noche del 16 de marzo, cuando, según Calderón, un hombre le arrojó una cerveza y luego le arrancó las extensiones al bajar del escenario.

La indignación de la influencer fue expresada a través de sus redes sociales, donde compartió videos de lo ocurrido, asegurando que nunca volvería a Montería debido a este incidente. “Es indignante lo que pasó. ¿Cómo es posible que me quitaron el pelo, me pegaron y de todo?”, fueron las palabras la empresaria.

Sin embargo, la autenticidad de la agresión ha sido puesta en duda. Una joven creadora de contenido, Nany Figueroa, sugiere que todo podría ser un montaje. Según Figueroa, la creadora de contenido huilense conocía al presunto agresor y habían acordado previamente la escena como un acto de marketing para un futuro programa.

“El chico va a lanzar un programa, no sé si en YouTube o Facebook, entonces me imagino que todo esto fue por marketing, ni siquiera les habrán pagado. De pronto llegaron a un acuerdo y Yina se prestó para esto (...) ¿Jugar con la agresión hacia una mujer? ¡Eso es muy heavy (pesado)! Hay mujeres que viven un martirio por hombres que las agreden y ella jugando con esto, eso es lo que me molesta”, criticó Figueroa, reprochando el supuesto acto.

Figueroa compartió un video mostrando a la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele sin sus extensiones y en compañía de su supuesto atacante, quien es conocido por realizar videos de humor en Instagram bajo el nombre de ‘Ñañe Richardis’. “Una persona que te tira cerveza y te arrastra por la discoteca, ¿la vas a recibir después en tu camerino o en tu cuarto de hotel? ¡Eso fue marketing!”, sostuvo la joven, insinuando una fabricación detrás de las acusaciones de la DJ.

“Está mintiendo a todo el país al victimizarse y le va a pasar lo del ‘Pastorcito mentiroso’, y cuando algo de verdad le pase ya la gente no le va a creer”, agregó la creadora de contenido que denunció la situación.

La polémica en torno a la empresaria no es nueva, dada su historia con figuras públicas en Colombia, como Ana del Castillo, Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano. “Yo nunca pensé que el problema de redes pudiera trascender este nivel”, comentó Calderón, aludiendo a posibles tensiones previas que podrían haber influido en el incidente en Montería.

A pesar de su afirmación de “no volver a Montería”, la huilense se mostró especialmente afectada al compartir que nunca se había sentido tan triste y avergonzada, particularmente por haber viajado a Montería por primera vez con su hermana bajo la impresión de que iba a presentar su mejor show. La empresaria también manifestó su aprecio por la comunidad Lgbtiq+, aclarando cualquier malentendido derivado de sus comentarios despectivos en medio de la frustración.

“Muchachos me parece indignante lo que pasó en Montería. No lloro porque soy una mujer con huevas, cómo es posible que me cogieron, me quitaron el pelo, me pegaron (...) no vuelvo a Montería ni por el hijueputas, hice mi mejor show, cuando me di cuenta un hijueputa travesti, perdón con los travestis porque los amo, me cogió el pelo, me mechoneo”, fueron las palabras de Yina Calderón en su momento.

La controversia ha dividido opiniones entre los seguidores de Calderón y los usuarios en redes sociales, quienes se encuentran escépticos ante la versión de los hechos presentada inicialmente. La creadora de contenido Manuela Gómez también dio su opinión acerca de la discusión de Yina Calderón en Montería: “Es una persona que no evoluciona y ella no está interesada en evolucionar como persona. A ella le interesa seguir siendo lo que es, que sigan hablando bien o mal, pero que lo sigan haciendo”.