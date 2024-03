Abelardo de la Espriella aseguró que Germán Vargas Lleras le abrió “la puerta al Diablo” con su apoyo a Petro

Germán Vargas Lleras mostró su apoyo a la propuesta del presidente Petro de hacer una Asamblea Nacional Constitucional, lo que provocó que Abelardo de la Espriella opinara al respecto - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - Colprensa

En un inesperado giro político, el líder natural de Cambio Radical y exvicepresidente Germán Vargas Lleras generó controversia al expresar su apoyo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; sin embargo, esta declaración fue recibida con críticas por parte del reconocido abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que cuestionó las intenciones detrás de esta posición.

En una entrevista con Blu Radio, Vargas Lleras manifestó su respaldo a la iniciativa de Petro, destacando que podría ser una oportunidad para medir las fuerzas entre los diferentes sectores políticos y encontrar una salida a la situación actual del país. “Dios quiera que Petro no se vaya a patrasear, me parece formidable convocar a una Asamblea Constituyente. Ya que el presidente abre esta magnífica propuesta, no hago parte de quienes se rasgan las vestiduras, puede anticipar una salida política”, señaló el exvicepresidente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Posteriormente, Vargas Lleras reforzó su posición a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), instó a apoyar la propuesta de Petro y subrayó la importancia de la democracia y la participación ciudadana en este proceso. Sus comentarios provocaron un intenso debate en las redes sociales, con opiniones divididas entre quienes respaldan la idea de una Constituyente y aquellos que la ven como una amenaza para la estabilidad institucional del país.

“La Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del ‘cambio’”, se lee en la cuarta parte de su hilo en la cuenta de redes sociales.

Germán Vargas Lleras apoya la constituyente de Gustavo Petro - crédito @German_Vargas/X

No obstante, la respuesta más notable provino de Abelardo de la Espriella, que manifestó su desencanto hacia Vargas Lleras y lo señaló por anteponer sus ambiciones políticas al interés nacional. Es importante destacar que el abogado es conocido por su alineación con la derecha política y por ser un cercano aliado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, De la Espriella ha sido uno de los críticos más vehementes del Gobierno de Gustavo Petro, al mostrar así su posición como opositor fiel a las políticas del actual mandatario.

Abelardo de la Espriella y su amistad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito DE LA ESPRIELLA Style/YouTube

En un contundente mensaje en X, De la Espriella lamentó haber confiado en las intenciones del exvicepresidente y lo tachó de “politiquero” por estar dispuesto a cualquier cosa con tal de alcanzar la presidencia.

“Reconozco que me equivoqué: pensé que Germán Vargas Lleras estaría a la altura del momento tan aciago que vive la Patria; pero el que es politiquero nunca deja de serlo: Vargas, con tal de quemar su último cartucho, con tal de concretar su obsesión compulsiva por ser presidente a como dé lugar (porque eso le dijeron que iba a ser desde niño), es capaz de todo, incluso de abrirle la puerta al Diablo para que acabe con Colombia”, escribió De la Espriella.

Abelardo de la Espriella arremetió contra Vargas Lleras, acusándolo de priorizar sus ambiciones personales sobre el bienestar de la nación - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado advirtió sobre los peligros de una Asamblea Constituyente impulsada por quienes buscan socavar las instituciones democráticas y propiciar el caos en el país. Afirmó que la prioridad debe ser la salud de la República y no las ambiciones personales de los políticos. Sus palabras resonaron entre los usuarios de las redes sociales, generando un intenso debate sobre el futuro político de Colombia y el papel de las instituciones en la construcción de un país más justo y próspero.

En medio de este debate, numerosos usuarios de plataformas digitales destacaron que la actitud del exvicepresidente Vargas Lleras no es sorprendente, ya que muchos compartieron la decepción expresada por el abogado en sus redes sociales. Sin embargo, también hubo quienes compararon esta situación con la traición que algunos percibieron cuando Juan Manuel Santos se distanció de Álvaro Uribe Vélez, sugiriendo que el líder de Cambio Radical estaba abandonando sus principios ideológicos.