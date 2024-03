Sebastián Villalobos confesó cuál es su mayor complejo y la razón por la que nació esa inseguridad

Sebastián Villalobos tiene una inseguridad que le dejó un accidente en su pie - crédito @sebas/Instagram

En una reciente entrevista en el programa Impresentables, de la emisora Los 40 Colombia, Sebastián Villalobos habló sobre varios detalles de su vida profesional, familiar y sentimental. Entre esas historias hubo una que llamó la atención de sus seguidores.

De acuerdo con las declaraciones del youtuber, tiene una parte de su cuerpo que luego de incidente que sufrió le ha causado complejos y se convirtió en lo que menos le gusta de él.

Sebastián respondió las preguntas random (preguntas ‘locas’) que hace la presentadora Valentina Taguado en el programa de la mañana en esa emisora, y aseguró que sus pies se han convertido en la parte de su cuerpo que le causan inseguridad, y que fue causada por un accidente en Miami, cuando compartía con sus amigos.

“Mi mayor complejo, son mis pies, no me gustan mis pies”, confesó Sebastián Villalobos.

El influenciador y sus colegas decidieron tener una noche de licor en el hotel para “portarse mal”, sin imaginarse que después de varias copas y risas en la playa iban a tener un susto, pues salieron a correr todos como locos y en un momento de euforia, Villalobos tomó la decisión de cerrar sus ojos mientras continuaba con la ‘hazaña’.

“Yo tuve un accidente una vez en Miami. Teníamos una conferencia al otro día y estábamos con Juanpa Zurita, con Juana, Juan Pablo Jaramillo, Mario Ruiz, y al día anterior a la conferencia estábamos todos en un hotel, había puros ejecutivos, a quienes les íbamos a hacer la conferencia, y nosotros como: ‘hay que portarnos mal, hay que hacer algo’”, empezó contando el también cantante.

Según su revelación, una de las uñas de su pie se cruzó con una meza y se levantó casi que por completo, lo que le causó dolor extremo y la salida de sangre escandalosa.

“Nos robamos todas las botellitas de licor que estaban ahí en la neverita, en el minibar, y terminamos todos en una peda que quedamos todos desinhibidos. Y en un momento en la playa empezamos a correr y yo estoy corriendo y en un momento yo me sentí como en una película y me dio por cerrar los ojos y ahí mi uña del dedo gordo se cruza con una mesa, entonces la uña se despegó, no se cayó, no se quitó completamente quedó ahí [como colgando], empezó a salir sangre y todos nos asustamos y la peda se volvió otra cosa”, contó Villalobos.

Al día siguiente madrugó para mirar cómo podía solucionar la situación, pero le tocó hacer una conferencia con un zapato en un pie y con una media en el otro porque no le cabían los zapatos debido a la hinchazón que le quedó.

“El complejo se genera [desde ese día] porque nunca me creció la uña. Tengo un dedo gordo sin uña, me quedó ahí”, explicó el instagramer.

La vida y profesión de Sebastián Villalobos

La vida de este youtuber ha estado marcada por varios momentos que lo han hecho convertirse en uno de los personajes del entretenimiento más reconocidos a nivel nacional e internacional, además, se ha destacado en la música, en el modelaje y como conductor de un programa en Nat Geo Kids Latinoamérica.

Sebastián Villalobos es uno de los youtubers e influencers colombianos más recordados e inició en este mundo con tan solo 15 años, cuando apenas estaban empezando el auge de los creadores de contenido en la plataforma de YouTube.

Este camino fue todo un sueño cumplido para Sebastián, como lo confirmó en la entrevista, pues se dio en medio de la soledad que estaba viviendo en su adolescencia. Con el tiempo se aventuró a unirse a personalidades como Juana Martínez, Juan Pablo Jaramillo, entre otros creadores de contenido colombianos y de otros países, volviéndose viral rápidamente gracias a sus nuevas ideas y la mejora en producción que ofreció.