Préstamos de bancos: qué se necesita y de cuánto es la deuda de los colombianos

La obtención de préstamos bancarios sigue siendo uno de los servicios financieros más demandados, resaltando la importancia de conocer los requisitos necesarios para su aprobación. Instituciones financieras sostienen que existen criterios fundamentales para determinar la elegibilidad para recibir un préstamo.

Entre los requisitos comunes destacan la necesidad de poseer un historial crediticio adecuado, la comprobación de ingresos estables, ser mayor de 18 años de edad, contar con una capacidad de endeudamiento suficiente y disponer de garantías en caso de incumplimiento. Estas condiciones buscan asegurar tanto a la entidad financiera como al solicitante de que la devolución del préstamo se hará sin contratiempos.

Aquellos solicitantes a quienes se les niega un préstamo se les aconseja mejorar su historial crediticio y aumentar sus ingresos para favorecer una relación deuda-ingreso más equilibrada. Esta recomendación enfatiza la importancia de mantener una disciplina financiera que permita acceder a futuros créditos bajo mejores condiciones.

La evaluación de estas condiciones resalta el papel crucial de la solvencia y la responsabilidad financiera en la obtención de apoyo crediticio.

Asimismo, las entidades financieras continúan desarrollando estrategias para informar de manera clara y efectiva sobre los procesos y requisitos de solicitud de préstamos, con lo que buscan de esta manera facilitar a los clientes la comprensión y el cumplimiento de las condiciones necesarias para obtener un financiamiento exitoso.

Esta iniciativa no solo promueve una mayor transparencia en las operaciones bancarias, sino que también contribuye a una cultura de crédito más sana y accesible para la población.

Colombianos deben más de $35 billones

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dio a conocer su informe más reciente sobre la cartera morosa superior a 30 días en el sistema financiero del país. Esta ascendió a $35,2 billones, lo que marcó un incremento de $955.300 millones en comparación con el mes anterior.

Este aumento tuvo un impulso, en parte, por la morosidad en el sector de microcrédito, que muestra una tendencia al alza por décimo mes consecutivo, con un crecimiento anual del 63,4%.

Con relación a otros segmentos, la cartera de consumo registró un crecimiento anual real de 26,7%, mientras que la cartera de vivienda vio incrementos durante seis meses, donde alcanzó hasta un 23,3% en el último mes. Por su parte, la cartera comercial acumula ocho meses de crecimiento sostenido, ya que registró una subida del 14,5%.

Este contexto revela una dinámica mixta dentro del sistema financiero, con sectores experimentando tasas de crecimiento significativas en su morosidad.

El informe también destaca un leve repunte en la financiación para adquisición de vivienda, que registró un aumento de 0,74% real anual en enero, significando el primer mes de crecimiento positivo después de once meses de caída. Los desembolsos para vivienda en dicho mes alcanzaron los $1,9 billones, en su mayor parte dirigidos al segmento viviendas que no son de interés social (No VIS).

En términos de resultados financieros, los establecimientos de crédito reportaron utilidades por $523.300 millones, lo que evidencia una disminución de $338.700 millones en comparación con las cifras reportadas en enero de 2023.

Desglosado por tipo de entidad, los bancos obtuvieron la mayor parte con $486.700 millones, seguidos de las corporaciones financieras con $67.900 millones; las compañías de financiamiento con $33.600 millones, y las cooperativas de carácter financiero con $2.400 millones.

El valor total de los activos del sistema financiero, que incluye los propios y de terceros, fue reportado en $2,927.2 billones, lo que indica una variación anual real de $0,2979.6 billones, de los cuales el 65,1% corresponde a recursos de terceros y representan el 33,5% del total del sistema. De este modo, las actividades de custodia de valores sumaron $300,6 billones.