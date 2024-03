Manuela Gómez se refirió a Yina Calderón y se le fue encima por reciente polémica en una discoteca

Manuela Gómez se le fue encima a Yina Calderón por la pelea en una discoteca en Montería - crédito @manugomezfranco1/IG

Luego de que se volviera viral un video en el que se ve a la empresaria de fajas Yina Calderón, peleando en una discoteca con un grupo de personas, los comentarios y las reacciones no se hicieron esperar, tanto de los seguidores de la artista, como de algunas celebridades que dejaron ver su posición frente al tema.

La ex protagonista de novela estuvo en el ojo del huracán en los últimos días por la manera en como respondió al ser atacada por una persona cuando estaba saliendo de un show en un bar de Montería, Córdoba.

De acuerdo con lo que Yina contó en video publicado en sus historias de Instagram, tuvo un toque como DJ en una conocida discoteca de esa ciudad un par de días atrás, situación que habría terminado con total normalidad.

La empresaria e influencer tuvo una acalorada discusión en una discoteca en Montería -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Sin embargo, cuando iba saliendo del lugar, al haber terminado toda su presentación, un hombre que estaba en el establecimiento público, al parecer, la esperó para abalanzarse sobre ella y atacarla.

En el video, que se puede ver en varias plataformas digitales, se observa el momento en que la creadora de contenido estaba caminando hacia la salida del lugar y de un momento a otro una persona con una cerveza en la mano le tira el líquido sobre su rostro y la deja desconcertada mientras se cubre los ojos por la molestia que le dejó.

Pero lo que está comentado el público que ha visto el clip es la manera en la que reaccionó la mujer, pues luego del aparente ataque, Yina intentó confrontar a la persona que le había hecho eso y le respondió con golpes.

Sin embargo, fue un acto que no se pudo concretar, ya que fue retenida por el equipo de seguridad del sitio y varias personas que la acompañaban apenas estaba empezando a tirar golpes. Ante esto, Calderón expresó que esa persona le había lastimado su cabello y había atentado contra ella por lo que trató fue de defenderse.

“Me quitaron el pelo, me pegaron. De verdad que no vuelvo a Montería. Di mi mejor show cuando me di cuenta de que me cogió del pelo y me ‘mechoneó’, se pasaron”, dijo la mujer en su cuenta privada de Instagram.

Así reaccionó Yina Calderón a ataque en Montería - crédito @lareddelosfamosos/IG

Ante esto, dentro de las opiniones divididas está cobrando importancia la de Manuela Gómez Franco, exparticipante de Survivor, la isla de los famosos, pues para nadie es un secreto que las influenciadoras han tenido una relación de amores y desamores.

Fue así como el comentario de la antioqueña causó gran polémica en esta oportunidad porque no se guardó nada y expresó que no le sorprendían ese tipo de actitudes por parte de Yina.

“Me parece que Yina Calderón es una persona que no evoluciona y ella no está interesada en evolucionar como persona. A ella le interesa seguir siendo lo que es, que sigan hablando bien o mal, pero que lo sigan haciendo. Eso es problema de ella, yo en esas cosas no me meto, cada persona hace lo que se le da la gana con su vida”, respondió Manuela ante la duda de sus seguidores sobre lo que piensa de la situación que vivió Yina a la salida de su show.

Manuela Gómez le envió fuerte mensaje a Yina Calderón - crédito @notitalencol/IG

Por el momento, el clip en donde está replicada la respuesta de Gómez no tiene mayor interacción por parte de los fanáticos de ninguna de las celebridades, incluso, solo tiene 11 likes. Por su parte, Yina no ha salido a decir nada al respecto de las declaraciones de su excompañera ni se ha defendido, cosa que está esperando la mayoría de los seguidores porque saben que ella no se queda con nada.