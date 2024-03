Los secretos del director de la Dian, lo que lo llevó a crear una cuenta de TikTok y su afinidad con hacer pereza

Director de la Dian, Luis Carlos Reyes, escucha atento la reacción de un joven tiktoker por factura electrónica - Colprensa

Luego de protagonizar varios cruces en redes sociales debido a los inconvenientes de Nicolás Rubiano para solicitar la factura electrónica en algunos establecimientos del país, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, tuvo un encuentro con el influenciador bogotano para responder las inquietudes que tenía sobre impuestos.

Cabe recordar que debido a los videos del bogotano, que es más conocido como Rubigol, fue que al director de la Dian comenzaron a llamarlo en redes sociales Mr. Taxes o Señor Impuestos, en español, que ha sido tendencia cada vez que publica un nuevo video respondiendo preguntas en su cuenta de Instagram o TikTok.

“Cáigame”, fue la respuesta de Reyes a Rubiano luego de que el tiktoker le pidiera públicamente tener un espacio para conocer más aspectos de impuestos, por lo que el influenciador aprovechó esta invitación para hacerle al director de la Dian las preguntas que sus seguidores le sugirieron.

Buscando que esto no fuera un cuestionario formal, Rubigol inició interrogando a Reyes por aspectos más personales de su vida, por lo que el director de la Dian tuvo la oportunidad de revelar que Jaime Garzón fue una de las mayores referencias de su vida.

“Jaime Garzón hablaba de una vaina que a mí se me quedó muy grabada y es que Colombia era una finca o una hacienda en la que el mayordomo de la fina empezó a creerse el dueño de la finca y los dueños de la finca de bobos le hacen caso. Creo que el acercamiento a los ciudadanos es algo que en una democracia el ciudadano se merece. Hasta que como país, como colombianos, no tomemos conciencia de esto, no vamos a tener el país que queremos”, afirmó Reyes.

Sobre lo que lo motivó a subir videos en redes, Reyes afirmó que encontró un espacio para ayudar a las personas que tenían dudas sobre el tema de los impuestos en el país y argumentó que esto es algo que deberían hacer todos los funcionarios.

“En latín, ministro quiere decir servidor, y así con todos los funcionarios del Gobierno, nosotros estamos para servir a los colombianos, nada más que eso… Siempre quise estar como en esa interacción entre lo académico y el servicio público, pero esa visión de trabajar por el país es algo que siempre ha tenido”.

Reyes reconoció que tiene tiempo libre para compartir con su familia, amigos o simplemente descansar, lo que hace parte del proceso con el que logra ser más eficiente durante el horario laboral, que, reveló, es agotador.

“Creo que la pereza es muy legítima, muy válida y muy necesaria para uno funcionar en el trabajo. Yo juego squash y también paso tiempo con mi familia, con mis amigos, vamos a la iglesia, almorzamos juntos… Se siente uno como un episodio bien dramático, no hay día aburrido”.

Rubigol afirmó que una de las preguntas que más hicieron sus seguidores era ¿por qué se pagan impuestos?, a lo que Reyes respondió que es para garantizar los derechos fundamentales de las personas.

“Los impuestos en una democracia se pagan para invertir en bienes públicos, es central en una democracia… el surgimiento de la democracia es que si vamos a pagar impuestos es porque vamos a tener representación política adecuada. En Colombia se pagan para garantizar la garantía de derechos fundamentales como la educación o la salud”, declaró Reyes.

Por último, Reyes afirmó que no hay impuestos que desde su posición se deban dejar de cobrar, pero argumentó que su molestia con algunos está en la forma tan compleja de como se han presentado al público y aseguró que si las personas recibieran información de manera directa no habría tantos casos de evasión.

“Hay unos que me han generado dolores de cabeza, más que un impuesto en general hay una serie de procedimientos tributarios que pueden simplificarse mucho más”, puntualizó el director de la Dian.