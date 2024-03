Laura Tobón reveló que pasó momentos incómodos con un jefe: “No tenía ni idea cómo reaccionar”

Laura Tobón compartió los difíciles momentos que enfrentó en sus primeros años de su carrera profesional -crédito @laura_tobon/Instagram

La reconocida modelo y empresaria Laura Tobón, compartió recientemente sus desafiantes experiencias laborales al inicio de su carrera en el campo de la comunicación social y el periodismo.

La presentadora de La Voz Kids reveló que enfrentó situaciones de trato abusivo y una excesiva amabilidad que la incomodaron profundamente en sus primeros años profesionales. La también madre del pequeño Lucca expresó cómo estas vivencias impactaron su enfoque hacia el trabajo y la manera de relacionarse dentro del ambiente laboral.

A través de su cuenta oficial de la red social TikTok, la bogotana confesó: “Historias de jefes pesadilla. Hoy les voy a contar un par de anécdotas que tengo con varios jefes que tuve a lo largo, de mi camino y mi carrera como comunicadora social y periodista, modelo, etcétera. Todos sabemos que un mal jefe puede literalmente atormentarte la vida, pasamos la mayoría del tiempo y de nuestra vida en el trabajo, entonces claramente las interacciones que vayamos a tener ahí, pues nos van a afectar a nosotros”.

La modelo mencionó cómo la agresividad y un trato inapropiadamente cercano por parte de su primer exjefe marcaron momentos difíciles de manejar en su experiencia laboral. El temor a cometer errores se vio acrecentado por actitudes hostiles como gritos, insultos y humillaciones, que le infligían una presión constante y un miedo significativo.

“Primero, quiero empezar contándoles la historia del jefe que me daba mucha ansiedad, tenía como unos 20 o 21 años y empecé siendo practicante, o sea, yo literalmente llegué nuevecita a aprender cosas de este nuevo jefe y este solo se comunicaba con gritos. Esta persona se comunicaba de la peor manera posible, le encantaban los gritos, los regaños, las humillaciones en frente de cualquier persona y generaba en todos demasiado estrés y en mí sobre todo mucha ansiedad. Me daba mucho miedo equivocarme, me quedaba hasta muy tarde trabajando para que no me saliera absolutamente nada mal, pero obviamente nada era suficiente para esta persona”, reveló la colombiana.

La también creadora de contenido también contó otra experiencia, pero esta vez se manifestó en formas de amabilidad y cercanía que, lejos de generar un ambiente amigable, generaron dudas e incomodidad: “Ese jefe como tal no me gritaba, no me insultaban, no me decía cosas malas, al contrario ya era demasiado querido conmigo, le encantaba contarme de su vida, de sus historias, de sus viajes, de sus anécdotas, pero lo más interesante de todo esto es que yo siempre iba sola, solo me citaba a mí y no me citaba con el equipo con el que yo trabajaba, sino que era: ‘Laura quiero hablar contigo’, pero lo más incómodo de todo fueron los regalos que me daba de vez en cuando, que yo no sabía sí aceptarlo o no. Muchas veces cuando yo no los aceptaba porque me daba demasiada pena, se molestaba conmigo”.

Según relató Laura Tobón, destacando cómo la insistencia en aceptar obsequios no deseados y la reacción ante la negativa crearon un dilema personal y profesional para la presentadora. La situación llegó a un punto en el que incluso buscó el consejo de su madre, quien le sugirió reconsiderar su posición en ese entorno laboral: “Empezando en este mundo no tenía ni idea cómo reaccionar, sí recibir los regalos, si no recibírselos. Me acuerdo que una vez acudí a mi mamá y le conté todo y mi mamá dijo que simplemente no lo recibiera y que pensaran trabajar en otro lugar”.

Por último, la presentadora y empresaria tuvo un exjefe al que lo llamó “ausente” debido a que se sentía “perdida” y “sola” porque le delegaba trabajos, pero no le enseñaba cosas nuevas. La colombiana resaltó que no indicó lugar, ni tampoco los nombres de los implicados para mantenerlos en privado.