El dramático relato de un comerciante que señaló a un policía de ser cómplice de exorsionistas

Comerciante víctima de extorsión en Barranquilla aseguró que patrullero de la Policía es cómplice - crédito @JoseGranadosF / X

Los comerciantes en Colombia se han visto seriamente afectados por las constantes amenazas y extorsiones por parte de delincuentes que piden altas sumas de dinero o vacunas para que a los comerciantes se les permita trabajar.

En un llamado desesperado uno de los afectados hizo una denuncia pública, debido a las intimidaciones de desconocidos que estarían actuando en frente de los mismos uniformados de la Policía, sin que estos tomen medidas al respecto.

Leonardo Cuentas Torres hizo una denuncia pública, en la que contó su odisea con los extorsionistas y la indiferencia de la Policía:

“Yo, Leonardo Cuentas Torres propietario de la terraza de Leo en el Bulevar de los Girasoles, he sido ultimado por las extorsiones (...) hoy 17 de marzo, domingo, a las 2:00 a.m., vinieron unos sujetos a pedirme cervezas para yo venderle, yo me dirigí a la nevera, le traje su cerveza y uno de los individuos los cuales me pidieron la cerveza me pedía la extorsión, diciendo que donde no pague la extorsión me matan”, relató el comerciante, que agregó que ha tenido que cambiar su número de celular en repetidas ocasiones para evitar las amenazas.

El comerciante barranquillero tuvo que cambiar de número ante las amenazas - crédito Jenny Kane/ AP Foto

El comerciante añadió que uno de los patrulleros del cuadrante de la Policía del sector habría reaccionado en favor de los presuntos delincuentes:

“La policía del cuadrante, el señor de apellido Barrera, no me sé el nombre, según él dice que es ayudante de la ciudadanía, del barrio, no lo está haciendo como debe ser, porque hay una persecución con nosotros, los comerciantes. Entonces delante de ellos dijeron que si yo no pagaba la extorsión, me mataban, y el señor Barrera como sigue haciendo una persecución con todos los del barrio, dijo que me iba a meter preso a mí si yo hacía algo contra los hombres. ¿Eso puede ser algo justo?, que la policía del territorio no proteja mi negocio... (sic)”, aseveró indignado Cuentas Torres.

Miembro de la Policía Nacional es señalado por comerciante de ser cómplice de los extorsionistas - crédito Colprensa

Leonardo añadió que se siente desprotegido por quienes están para velar por la seguridad de los ciudadanos de bien, enfatizando en que el mencionado patrullero de la Policía estaría siendo cómplice de los presuntos extorsionistas.

“Él tiene que tener sus argumentos para meterme a mí en un UPJ (Unidad Permanente de Justicia), porque yo estoy haciendo mi defensa personal, porque he sido víctima de extorsión. Qué pasa Colombia, qué pasa Barranquilla, nos están acabando y la Policía está siendo cómplice de todas las extorsiones que están aquí en los Girasoles y uno de los cómplices es Barrera (sic)”, complementó el comerciante, que añadió que está dispuesto a enfrentar al patrullero que habría dejado ir al presunto extorsionista.

Cuentas Torres declaró que la denuncia se encuentra interpuesta en el Gaula de la Policía, por lo que con ello comprobaría la veracidad de sus declaraciones: “Se acabó el comercio en Colombia, en Barranquilla (...) Yo tengo demanda en el Gaula de Los Girasoles, de la extorsión de mi negocio”.

Hasta la redacción de esta nota no se tiene conocimiento de un pronunciamiento por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Cabe recordar que de acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Atlántico fue la tercera región con mayor reporte de casos de extorsión durante 2023, con 1.303; seguido de Antioquia, con 1.797 y Bogotá, con 1.626 casos.

La extorsión en Barranquilla (Atlántico) aumentó un 101%, con un total de 834 casos - crédito Contexto Ganadero

El listado lo complementa el Valle del Cauca, con 1.100; Norte de Santander, con 549; Meta, con 501; Cauca, con 405 y Chocó, con 369 casos.

El informe de Pares determinó que la extorsión en Barranquilla (Atlántico) aumentó un 101%, con un total de 834 casos, en relación con 2022. Además, se ha observado la consolidación de grupos delictivos como Los Costeños, Oficina de la Costa, Los Rastrojos Costeños y Los Pepes. El líder de los Rastrojos Costeños, conocido como el Negro Ober.