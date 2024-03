Humberto de la Calle advirtió que la constituyente propuesta por Petro “puede impulsar el péndulo a la derecha”

El senador Humberto de la Calle dice que si el presidente Petro presenta el proyecto de una constituyente será discutido con "calma" - crédito Camila Díaz/Colprensa

Desde que el presidente Gustavo Petro Urrego anunció que tenía la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, en caso que sus reformas no lleguen a prosperar en el Congreso de la República, se generó una controversia nacional, con múltiples comentarios y opiniones sobre la propuesta.

Una de las voces que se opone a la idea del presidente Petro es la del senador Humberto de la Calle, que publicó en su cuenta de X en la mañana del 19 de marzo, que la constituyente le convendría a la derecha.

En su trino Humberto de la Calle advierte sobre potenciales consecuencias negativas de la convocatoria a una Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Petro, sugiriendo que esta podría representar un considerable riesgo político. De acuerdo con su análisis, la iniciativa no solo es arriesgada por las incertidumbres que conlleva, sino que además podría provocar un efecto contraproducente, empujando el espectro político del país hacia posiciones más conservadoras, más allá de lo que pueda preverse actualmente.

Sus palabras exactas fueron: “La Constituyente de Petro puede ser el peor tiro en el pie de la historia: puede impulsar el péndulo a la derecha, más allá de lo impredecible”.

Adicionalmente, con respecto al tema el legislador De la Calle, realizó otra publicación en la que hizo referencia a una entrevista reciente al líder político de la colectividad de oposición Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Y es que, en Blu Radio el exvicepresidente de la República sorprendió al decir que estaba de acuerdo con la propuesta de una constituyente.

“Por qué no jugamos de acuerdo a las reglas? Si el Presidente Petro presenta el proyecto de ley para convocar una Constituyente, lo discutiremos con serenidad. La apelación al tropel tiene significado de agitación política pero no suplanta las competencias constitucionales. Doctor Vargas Lleras: entiendo el gesto político de cogerle la caña a Petro, pero esto no es un juego, no pasa de ser una fanfarronada”, comentó Humberto de la Calle.

En la entrevista que Vargas Lleras estuvo presente en Blu Radio, sobre la constituyente dijo que: “En esta iniciativa me parece formidable y realmente muy oportuna. Me llenaría de ilusión poder llegar a esa constituyente, porque es que no creo en las razones que esgrime el presidente para abrirle paso a la constituyente, pero sí creo en la propia constituyente. Hace ya un par de meses le acepté al gobierno a ser parte de la Comisión de Reforma a la Justicia”.

Además durante sus declaraciones, indicó que, en caso de avanzar hacia la conformación de una Asamblea Constituyente, estaría listo para asumir un rol dentro de la misma. “Si propone una asamblea constituyente, tomémosle la palabra y nos dedicamos en lo que resta del mandato del doctor Petro a darle curso a esta constituyente y a elegir a los constituyentes”, expresó.

De igual manera el político agregó que: “Me preguntan es si yo participaría y me haría elegir de constituyente y a eso le respondo que sí, aunque eso esté sometido a lo que ya les ocurrió a los anteriores constituyentes, que era la no posibilidad de presentarse a ninguna elección siguiente. A una constituyente claro que me presentaría y pondría todo mi concurso y mi grano de arena para lograr que en el país se conformaran unas mayorías que permitan retomar el rumbo que ha tenido este país”.

Además de Humberto de la Calle, Roy Barreras reaccionó de igual manera a las palabras de Germán Vargas Lleras diciendo que: “Traducción de la traducción: La competencia por ponerse de primeros en la larga fila de la derecha. Dicho en colombiano puro: A papaya puesta papaya partida … papaya que pretende comerse la derecha… (Se acuerdan de la momentánea resurrección de Kast?) . Demasiado ruido en estos días… permítanme la sinestesia: “ruido que no deja ver lo que realmente pasará” . Calma … No habrá golpes ni autogolpes ni reelecciones ni recortes de periodos propuestos por el Dr Vargas. Hay un gobierno que debe gobernar, un Congreso que debe legislar y un pueblo que debe exigir sus derechos”.