Germán Vargas Lleras sorprendió con su posición frente a la Constituyente de Gustavo Petro: “Me gusta y mucho”

Germán Vargas Lleras respaldó propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El líder de Cambio Radical Germán Vargas Lleras se apartó de la oposición y se mostró de acuerdo con adelantar una Asamblea Nacional Constituyente como propuso el presidente Gustavo Petro, pese a que no se ahorró críticas en contra del Gobierno nacional.

“A mí me parece magnífica, yo apoyaría esa propuesta. No creo que como algunos medios lo han dicho, todos los sectores estén en contra de esta propuesta, yo sí participo de la misma”, señaló el ex vicepresidente a Blu Radio respecto a la convocatoria a un proceso constituyente.