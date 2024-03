Jota Pe Hernández dijo que con idea de la constituyente está “distrayendo el trámite de la reforma pensional y salud”

Jota Pe Hernández habla de la propuesta del presidente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar sus reformas - crédito (Fotos: Colprensa)

En una intervención del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en Cali, durante un evento realizado en la capital del Valle del Cauca, propuso convocar una asamblea nacional constituyente en caso tal de que no se aprueben las reformas sociales que su Gobierno ha planteado desde que instaló en la Casa de Nariño.

Frente a esta propuesta de asamblea constituyente, se generaron múltiples reacciones de diferentes personalidades políticas. Entre los comentarios estuvo el del senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, quien dijo que las palabras del presidente eran una manera de “distraer”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El congresista que ha sido crítico con el Gobierno nacional, reaccionó el 17 de marzo por medio de una publicación en su cuenta de X a las palabras antes mencionadas del presidente Petro. Comenzó su mensaje advirtiendo a sus seguidores en dicha red social que “cuidado con la trampa”, pues según argumenta el legislador que el jefe de Estado sabe que no tiene mayorías en el Congreso como para aprobar una constituyente, pero sí logró que “todo” el país y los medios de comunicación estaban hablando sobre dicho tema.

Y es que, de acuerdo con las palabras de Hernández el tener a “todo el país” hablando de una constituyente ha logrado distraer la atención del trámite tanto de la reforma pensional como la de salud, los “graves” casos de corrupción que se han conocido en su Gobierno, de acuerdo con las palabras del congresista de Alianza Verde.

“CUIDADO CON LA TRAMPA! Petro sabe que NO tiene mayorías para aprobar una constituyente, pero lo que sí ha logrado es poner a hablar a todos los medios y al país sobre esto. Distrayendo el trámite de la reforma pensional y salud o los graves casos de corrupción en su gobierno”, comentó Hernández por medio de su cuenta de X.

Jota Pe Hernández califica el anuncio del presidente de una asamblea constituyente como una "trampa" - crédito @petrogustavo

Las palabras del presidente cuando hizo el anuncio al que hace referencia Jota Pe Hernández fueron las siguientes: “Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar, no es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia”.

Y agregó que: “Por tanto, si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, Colombia no se tiene que arrodillar”.

Además de Jota Pe Hernández, recientemente, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero criticó al presidente Gustavo Petro por, según él, incumplir su promesa electoral de no convocar a una asamblea nacional constituyente. Forero cuestionó la credibilidad de Petro, aludiendo a una supuesta contradicción entre sus acciones y sus declaraciones en torno a la reelección.

“Tras violar abiertamente su promesa de campaña de no abrir la puerta a una asamblea nacional constituyente, @petrogustavo pretende que le creamos que no quiere reelegirse. La credibilidad del presidente se cotiza a la baja”, dijo el legislador perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Andrés Forero dice que la credibilidad del presidente ha bajado - crédito @AForeroM

Por otro lado el director del DPS, Gustavo Bolívar defendió la idea del presidente Petro, diciendo por medio de su cuenta de X recordando que el Centro Democrático también propuso una constituyente. “Cuando el Centro Democrático proponía una Constituyente y al fascismo y a los medios les parecía bien. Al menos no dijeron nada. LA DOBLE MORAL”, dijo el político y libretista.