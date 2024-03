Iván Name respondió a constituyente de Petro y aseguró que el presidente le colgó una “corona de flores” al Congreso

El presidente del Senado le contestó a Gustavo Petro sobre su idea de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

En la sesión plenaria del Senado del lunes 18 de marzo de 2024, el presidente de la corporación, Iván Name, se refirió a las declaraciones de Gustavo Petro y aseguró que el primer mandatario le colgó una corona de flores con su “disparatado” discurso.

En su intervención, el senador Name invitó al presidente Petro a que presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley que convoque a una Asamblea Constituyente, pero que no se invente caminos para que los cambios y reformas del Gobierno nacional puedan ser aprobadas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos, no envilezca la democracia colombiana”.

Name aseguró que como presidente, Gustavo Petro recibió un mandato popular, el cual, debe respetarlo y no envilecerlo, dado que “es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño”.

También, le recordó cómo fue su paso por el Senado de la República, por lo que lo describió como un hombre del Congreso, lugar en el que pudo dar a conocer sus pensamientos, e inclusive, “construyó su prestigio” como político.

El presidente del Senado, Iván Name, aseguró que el Congreso ha estudiado las reformas presentadas por el Gobierno nacional - crédito Senado de la República y Presidencia de la República.

“Aquí hay un Congreso con prestigio señor presidente, usted que perteneció a él, varias veces, me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria, yo llegué con usted también, somos hombres del Congreso, aquí se levantó su voz, aquí se construyó su prestigio y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre la fórmula como usted le habla al país”.

Iván Name agregó que el Congreso se dedicó a estudiar las reformas que planeó el Gobierno nacional, pero se ha sentido irrespetado por la “fórmula mágica” con la que el presidente Petro pensó que sus cambios serían aprobados.

“Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia, pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia, la sociedad y la nación”.

“Ese líder ya no es Gustavo Petro”: Cathy Juvinao

Pero, la del presidente del Senado no ha sido la única reacción que ha recibido Gustavo Petro por sus palabras, dado que la representante a la Cámara Catherine Juvinao Clavijo explicó las razones por las que el Congreso no ha apoyado las reformas del Gobierno nacional.

La representante Cathy Juvinao aseguró que la intención de los petristas es desaparecer el Congreso - crédito Lina Gasca/Colprensa

En su mensaje a través de X, la representante aseguró que el Congreso no debe ser petrista, pues “es la expresión de todas las fuerzas políticas del país, las cuales van mucho más allá de un proyecto político y de un gobierno particular”.

Juvinao se refirió al contrapeso que significa el Congreso en una democracia, por lo que recordó que todos los mandatarios, sin importar su inclinación política, están obligados a “someterse a unos procedimientos, a unas formas y a unas reglas. No es un defecto, sino la principal virtud de nuestra Carta Magna”.

La representante le pidió perdón a los que vieron venir los cambios que plantea el Gobierno Petro - crédito @CathyJuvinao/X

“Si el Congreso le molesta tanto al gobierno es porque está haciendo su tarea. Si el petrismo ahora insinúa que hay que cerrar el Congreso (idea implícita en la propuesta constituyente) es porque hoy más que nunca los congresistas estamos llamados a hacerle control al presidente, bloquear sus arrebatos y salvaguardar el sistema de frenos y contrapesos”.

Por último, la representante le envió un contundente mensaje a Gustavo Petro, pues aseguró que no es, nunca ha sido y lo que está haciendo no le servirá para proyectarse como un líder en el Congreso: “Ese líder ya no es Gustavo Petro, quizás nunca lo fue, ni lo será”.