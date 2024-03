“Es hora de vender”: El Campín se llenó de mensajes contra Tulio Gómez y su familia en el empate entre América vs. Fortaleza

América de Cali empató ante Fortaleza ante una gran masa de hinchas escarlatas en el estadio El Campín - crédito Colprensa y Camilo Zabaleta

Uno de los partidos que más expectativa generaba en la fecha 12 de la Liga BetPlay lo protagonizó América de Cali y Fortaleza CEIF en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

El equipo que oficiaba de local era el recién ascendido, que catalogó el duelo como el “reencuentro” tras varios partidos entre ambas escuadras en el torneo de segunda división. La afición Escarlata respondió a la cita y asistió en masa al máximo escenario deportivo de la capital colombiana.

Fueron más de 25.000 hinchas que presenciaron el encuentro que terminó en empate 0-0 y en donde la protestas de varios sectores de la hinchada en contra de Tulio Gómez, máximo accionista, y su hija Marcela Gómez, actual presidenta de la institución, fue lo más destacado de la jornada.

Desde muy temprano las tribunas se adornaron con trapos con duros mensajes sobre la gestión administrativa en el escarlata. Sobre la tribuna de oriental, en su segundo piso, se leían varios mensajes donde se le pedía al empresario poner en venta sus acciones en el club.

“Directivos y jugadores no desangren mi pasión”, “Si jugaran como alentamos, saldríamos campeones”, “Jugadores!!! Ladrones de ilusiones”, “Es hora de vender #FueraFamiliaGomez”, “9 años, 2 títulos”, “+ Copas, - Cuento #LPQLP”, “No merecen vestir 97 años de historia” y “los pecho fríos no hacen historia” fueron todas las banderas pintadas por los aficionados que ven como su equipo no sale del fondo de la tabla de posiciones y de soñar con contratar a Arturo Vidal y a Ricardo Gareca como entrenador, pasaron a solo tres victorias a lo largo del año.