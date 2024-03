Nataly Umaña quiere recuperar su relación con Melfi: esta fue la respuesta del panameño

Nataly quiere recuperar a Melfi - crédito Luis David /Tik tok

Nataly Umaña aparentemente se ha visto afectada emocionalmente por el decidido distanciamiento de Miguel Melfi, pues, luego de tener la visita de su mamá en La Casa de los Famosos Colombia, los besos y caricias entre la pareja se acabaron.

El ingreso de Anasiris Vásquez, madre de Melfi, a la casa estudio, desestabilizó por completo la relación de la pareja que nació en el reality; lo que no logró Alejandro Estrada, que finalmente le entregó el anillo de matrimonio que representaba los doce años de relación que tenía con Umaña.

“Mírame a los ojos, tú sabes que te quiero y te amo… sé que es difícil, pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal, y eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida que te espera afuera, hay gente que te ama afuera y eso si es real, tienes que discernir entre lo bueno y yo malo y esto que está pasando no es bueno”, fueron las palabras de la madre del panameño.

Miguel Melfi recibió la visita de su mamá, que le aseguró que no creyera en la vida irreal que lleva en la casa estudio - crédito captura de pantalla redes sociales/YouTube

Ante este escenario, Melfi decidió enfocarse en el juego y olvidar la aventura que tuvo con la actriz de 38 años. Por ello, la actriz dejó a un lado su orgullo y decidió enfrentar a Melfi, reclamándole el porqué de su actitud de distanciamiento; pues, pese a que Umaña quería bajarle a los besitos y a las caricias; no pretendía terminar el ‘juego’:

“Hay límites y me parece lo máximo que se pongan, solo que como que después de que tanto, lo preguntan, y como que me cae el 20 y digo, pues sí, porque están extremista todo, o sea, al final tampoco entendí (...) lo que pasa es que yo lo veo como desde, es tan chévere, pero sin ser tan empalagoso.”, le expresó la actriz al cantante panameño.

Miguel Melfi se puso en pausa su relación con Nataly Umaña - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

Melfi aseguró que se trata de poner límites, pues la relación que tenían causó daño a muchas personas: “Estoy tratando de evitar algo que por el simple hecho de divertirnos sigamos jodiendo gente afuera o haciendo daño (...). Como que estoy tratando de llevar las cosas como con tranquilidad y eso es lo que te trataba de explicar (...). Así es como que no te gustaba estar en eso las otras cosas que hablábamos que que han pasado y es como que si volvemos a estar así todo el tiempo no va a pasar lo mismo y vamos a seguir haciendo daño y seguir cagándola”.

Por su parte, Umaña quiso conocer las razones por las cuales Melfi siente que está provocando daño en las personas, si por parte de ella está libre, pues quien era su esposo Alejandro Estrada le devolvió el anillo en vivo, dando por terminada su relación sentimental.

“A tu expareja, tu familia, yo supongo que afuera la deben estar pasando un mierde... (...) el hecho que hubiera visto la forma en la que viene mi mamá hablarme es como que la tiene que estar pasando mal y una cosa para mí es como que ok sí la puede salvar un amigo la puede estar pasando mal quien sea, pero es como que ver a mi mamá pasándola de esa forma y así de preocupada obviamente a mí también me preocupa”, fue la contundente respuesta de Melfi.

Nataly Umaña confesó lo quiere Miguel Melfi ahora que terminó con Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN

Pese a las intenciones de Nataly, Melfi decidió no ceder y mantener el distanciamiento con la ibaguereña para evitar tentaciones: “Te parece a ti correcto que sigamos pensando como si no importara nada, sabiendo lo que puede estar pasando afuera o simplemente en verdad tratar de llevar las cosas en con tranquilidad igual, si sigue fluyendo entre nosotros que sea de la manera correcta, no estando todo el tiempo besándonos o adelantando”.