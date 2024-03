Gustavo Bolívar defendió propuesta de Gustavo Petro y propuso que se convoque una Constituyente en 2026

Gustavo Bolívar aseguró que una de las opciones para terminar con la “corrupción” es que el pueblo progresista elija a los congresistas en 2026 - crédito Presidencia

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá y nuevo director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se unió a la discusión que ha suscitado el presidente Gustavo Petro en el mundo político colombiano, luego de proponer convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El primer mandatario argumentó que sería necesario promoverla, teniendo en cuenta que, al parecer, las instituciones del país no están “a la altura” de los cambios que impulsa el Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que tenemos hoy en Colombia, no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va a ir arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de estas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y, por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, explicó Petro durante un discurso en Cali.

El presidente habló, por primera vez desde que está en el poder, de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito Presidencia de la República/YouTube

En ese sentido, Bolívar enlistó las posibles soluciones que hay a esta problemática, reforzando la idea de la necesidad de una Constituyente. Según el funcionario, para poder acabar con la “corrupción” que hay en los entes de control y de justicia en Colombia, así como con el “chantaje” del Congreso de la República, donde se debaten las reformas del Gobierno Petro, únicamente hay dos opciones viables.

La primera, que el “pueblo progresista” escoja a 55 senadores y 86 representantes a la Cámara en 2026. La segunda, que ese mismo pueblo elija a un candidato o candidata presidencial del Pacto Histórico que haya propuesto en campaña hacer una Asamblea Nacional Constituyente.

“Sin mayorías en el Congreso, o sin un mandato popular contundente, esta oligarquía corrupta, amangualada con un sector de la prensa y amparada en la impunidad comprada con votos y negocios, jamás permitirá un cambio”, concluyó el director del DPS.

Gustavo Bolívar se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente que propuso el presidente Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

En marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro ya se había pronunciado con respecto a su continuidad en la presidencia. Durante un evento en San Pablo (Nariño), insistió en que en el próximo Gobierno (2026), deben “volver a ganar”. Aunque, precisó que no busca ser él el que se quede en el poder, sino la “fuerza progresista”. “¿Qué voy a salir del Palacio de Nariño? Si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me vaya de ahí”, indicó el primer mandatario.

Por otra parte, la idea de una Constituyente ha generado críticas en figuras políticas de la oposición, que han manifestado que podría ser una estrategia para que se hagan cambios en la Constitución Política a conveniencia. Miguel Polo Polo, por ejemplo, advirtió que podría instaurarse una dictadura en el país.

Miguel Polo Polo aseguró que "las calles no son suficientes", luego de que Gustavo Petro propusiera una Asamblea Nacional Constituyente - crédito @MiguelPoloP/X

Debido a las declaraciones de Bolívar, la concejala de Bogotá por el partido Centro Democrático Diana Diago lanzó cuestionamientos, sobre todo, porque, siendo el director de una entidad estatal, esté dando opiniones que, al parecer, tienen un sesgo político.

“Señor Bolívar. Esta es una clara participación en Política. Usted maneja 10 billones. Debe abstenerse de este tipo de comentarios que permiten poner en duda la idoneidad con la que se están manejando los recursos. No se participe en política, y evite que pensemos que pondrá la institución al servicio de la politiquería”, escribió la concejala en X (antes Twitter).