Day Vásquez hecho leña al fuego al revelar detalles de su matrimonio con Nicolás Petro: “Yo quiero divorciarme”

Day Vásquez reveló detalles de su relación con Nicolás Petro. Desde la toma de anticonceptivos sin su conocimiento hasta su deseo de divorciarse - crédito @dayvasquezc - @nicolaspetrob/Instagram

La vida personal de los hijos de los políticos siempre ha sido tema de interés público, y Colombia no es la excepción. Daysuris Vásquez y Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, están bajo los reflectores desde que anunciaron su separación a finales de 2022, envuelta en rumores de infidelidad por parte de él. Sin embargo, el escrutinio público se intensificó con las revelaciones de supuestos flujos de dinero ilícito hacia Nicolás Petro durante la campaña presidencial de su padre.

La controversia no se detuvo ahí. En una entrevista reciente en el programa digital de la periodista española Eva Rey, Desnúdate con Eva, Day se enfrentó a preguntas incisivas sobre su relación con Nicolás Petro y los motivos detrás de su decisión de exponer presuntas irregularidades financieras.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Durante la entrevista, Eva Rey presentó a Vásquez con una nota de humor,“yo sé que no suena muy bonito, pero por si acaso exesposa de Nicolás Petro, esa coletilla te va a durar un rato”. Aunque Day corrigió rápidamente, al señalar que todavía están legalmente “casados”.

Ante la sorpresa de la presentadora, la española preguntó las razones detrás por las que aún no se han separado legalmente, a lo que Vásquez señaló: “Yo al principio obviamente sí, como creo que cualquier mujer, yo le decía que no quería firmar el divorcio, o sea, no me iba a divorciar, pero ya, ya yo quiero divorciarme. Por favor, Nicolás”.

Daysuris Vásquez en una entrevista con Eva Rey reveló que no se ha separado con Nicolás Petro, pero que ella sí quiere - crédito @desnudateconeva/TikTok

Uno de los aspectos más impactantes de la conversación fue la revelación de Vásquez sobre su negativa a tener hijos con Nicolás Petro, incluso al tomar medidas anticonceptivas sin su conocimiento. Esta confesión arrojó luz sobre la complejidad de su relación y sus motivaciones personales, incluidas las dificultades emocionales que enfrentaron con dos pérdidas de embarazo.

“Nosotros tuvimos dos pérdidas de bebés (...) yo empecé a cuidarme, él no sabía que yo me estaba cuidando, ahora se va a enterar, (lo dijo en medio de risas)”, señaló Day.

Cuando Eva Rey preguntó a su invitada si tomaba precauciones porque no quería tener hijos con su esposo, ella lo confirmó: “Porque no quería tener un hijo con él (...) no sé, uno siente cosas”.

Day Vásquez rompió el silencio sobre sus problemas matrimoniales con Nicolás Petro, pese a que ellos ya no son pareja - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La situación en la que Nicolás Petro inició una nueva relación con Laura Ojeda y tuvo un hijo con ella poco después de su separación de Day Vásquez, junto con la insinuación de que Ojeda era la mejor amiga de Vásquez (aunque Ojeda aclaró que nunca fueron mejores amigas), añadió otro nivel de controversia. La rapidez con la que estableció una nueva familia, en contraste con la aparente discrepancia en sus deseos de paternidad con Day, generó especulaciones y críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.

Day reveló por qué denunció a Nicolás Petro

Sin embargo, el punto culminante de la entrevista fue la discusión sobre las acusaciones de Vásquez de que Nicolás Petro recibió fondos ilícitos durante la campaña presidencial de su padre. Ella admitió que parte de su motivación fue un acto de venganza, pero afirmó que estaba plenamente consciente de sus acciones y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias legales.

“Sí fue un castigo, pero yo obviamente estaba consciente de lo que estaba haciendo, ya venía cuatro meses estudiándolo, hablando con Vicky todo ese tema, o sea, no fue fácil hacerlo”, señaló Day.

Daysuris Vásquez en una entrevista con Eva Rey habló de sus razones que motivaron a denunciar el caso de su esposo legalmente, Nicolás Petro - crédito @desnudateconeva/TikTok

El deseo de Vásquez de “hundir el barco” junto con su esposo en medio de la disputa legal provocó reacciones mixtas. Algunos la ven como una figura valiente que está dispuesta a exponer la corrupción, mientras que otros la critican por su aparente motivación personal y el daño colateral que puede causar a la reputación de su familia y al país en general.

Esto piensa Day Vásquez con la llegada de la nueva fiscal General de la Nación

La llegada de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal General ha generado expectativas y preocupaciones en el proceso que enfrentan Days Vásquez y Nicolás Petro por presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Vásquez expresó que al principio sintió temor ante la designación, al ser alguien del Gobierno, pero afirmó su confianza en haber actuado con integridad y veracidad en sus declaraciones.

“Yo creo que uno siente temor porque ya es alguien del Gobierno... Yo siento que he hecho las cosas bien. Lo que he dicho ha sido total verdad, nunca he dicho cosas que no sean así”, dijo la barranquillera.