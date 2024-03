Yina Calderón fue mechoneada en Montería: “No vuelvo más aquí”

La empresaria e influencer tuvo una acalorada discusión en una discoteca en Montería -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La DJ, empresaria e influencer Yina Calderón le persiguen las polémicas esta vez estuvo involucrada en una acalorada discusión en una discoteca en Montería. La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele fue contratada para una presentación en La Licorera Express, pero al terminar su show fue atacada por un asistente.

La huilense se encontraba emocionada por su presentación en la capital del departamento de Córdoba, pero su felicidad terminó en tristeza y frustración cuando al bajarse del escenario un hombre le tiró una cerveza y luego le arrancó las extensiones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La DJ huilense tuvo una fuerte discusión en una discoteca en Montería -crédito -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Muchachos me parece indignante lo que pasó en Montería. No lloro porque soy una mujer con huevas, como es posible que me cogieron, me quitaron el pelo, me pegaron (...) no vuelvo a Montería ni por el hijueputas, hice mi mejor show, cuando me di cuenta un hijueputa travesti, perdón con los travestis porque los amo, me cogió el pelo, me mechoneó”, fueron las primeras palabras de frustración de la DJ a través de sus redes sociales.

La empresaria reveló en diálogo con sus seguidores que hizo una buena presentación para sus fanáticos, pero una persona dañó el momento: “Se pasaron, yo despidiéndome de todo el mundo de buena manera cuando ese hijueputa me lanza una cerveza y me vuelve mierda esa gonorrea, pero espere y verá. Montería no vuelvo a este chuzo, ni por le hijueputa”.

La DJ huilense se encontraba emocionada por su show en Montería, el cual terminó en un fuerte enfrentamiento -crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La intérprete de canciones de guaracha como Que rico besas, te encontré, espejismo, A caballo, Cuenticos regalados y muchas más publicó unos videos del momento exacto en donde se puede observar el momento en el que se baja de la tarima y es atacada por un hombre: “Gracias a Dios mi equipo estaba grabando”, compartió la empresaria.

La creadora de contenido, que tiene más de 600 mil seguidores en la red social Instagram, se mostró molesta por la acción que tuvo el asistente al evento debido a que le tiró una cerveza en el rostro y en un descuido de la huilense, el hombre le quitó las extensiones: “Ese hp me quita mi pelo”, añadió la influencer.