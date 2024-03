“Petro quiere llevar a Colombia a una guerra civil”, Fico Gutiérrez

El alcalde Federico Gutiérrez condenó el discurso del presidente Gustavo Petro y aseguró que aseguró que es peligroso para la democracia colombiana - crédito @FicoGutierrez/X - Presidencia de la República

El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, lanzó fuertes acusaciones contra el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que este se reuniera con la Minga Indígena en Cali a hiciera una polémica propuesta.

Durante su visita a Cali, para escuchar las necesidades y peticiones de las comunidades indígenas de distintos territorios que llegaron a esa ciudad, el presidente Petro puso sobre la mesa la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.

Ante el discurso del presidente Petro, varias personalidades de la política nacional salieron al paso con críticas y cuestionamientos, uno de esos es el alcalde Fico Gutiérrez, que tildó las declaraciones del alto mandatario como una amenaza a la democracia.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Medellín aseguró que “Petro quiere llevar a Colombia a una guerra civil”.

Trino del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, contra el presidente Gustavo Petro - crédito redes sociales

Como en otras ocasiones, Fico aprovechó para despacharse contra el presidente de la República e hizo graves señalamientos en su contra.

A través de una larga publicación en la red social mencionada, el alcalde que fue derrotado por Petro en las urnas, en la carrera a la Presidencia de Colombia, aseguró que es peligroso el discurso del alto mandatario. Pero no solo eso, el mandatario aprovechó para descalificar el Monumento a la Resistencia construido en Cali, y desde donde se pronunció el presidente.

“El presidente Gustavo Petro ha abierto esta tarde una compuerta peligrosa para la democracia colombiana. Ante lo que él llama " monumento” que es un símbolo de la destrucción, en la ciudad de Cali, Petro ha amenazado con ir por una asamblea constituyente si el actual Congreso no le aprueba las reformas que destruyen el país”, escribió el alcalde Gutiérrez.

Monumento a la Resistencia, construido en Cali por los manifestantes en el 2021, durante el denominado estallido social - crédito X @JorgeIvanOspina

En su publicación, el mandatario además aseguró que Petro dejó “caer la máscara” con la que llegó a la Presidencia y lo señaló de dictador, como lo han hecho otros políticos de derecha en distintas ocasiones.

Fico también cuestionó al presidente por defender a la primera línea, como se denominó a los ciudadanos, sobre todo jóvenes, que durante las manifestaciones del estallido social estaban en el primer lugar cuando había represión por parte de las autoridades y que es un concepto que no solo se aplicó en Colombia, sino que es muy conocido en las luchas sociales de distintos territorios.

“Se ha proclamado defensor de una organización que como " la primera línea” tiene judicializados y condenados a varios de sus líderes por delitos muy graves”, escribió el alcalde.

Para finalizar, además de asegurar que Petro es hostil contra los colombianos, aseguró que lo que busca el presidente con las reformas, que propuso desde que estaba en campaña, es perpetuarse en el poder.

“Al presidente Petro le decimos que los colombianos que no aceptamos la reformas que destruyen, que somos la mayoría, no vamos a permitir que lleve a Colombia a un régimen dictatorial ni a una confrontación civil. Petro no busca reformas para beneficiar a los colombianos, lo que busca son artimañas para perpetuarse en el poder”, añadió.

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, se despachó contra el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Carlos Ortega/EFE

Esto fue lo que dijo Gustavo Petro en Cali

En la tarde del viernes 15 de marzo el presidente Gustavo Petro llegó a Cali con el objetivo de atender a la Minga Indígena.

La reunión con las comunidades, que llegaron desde distintos territorios del país, se llevó a cabo en el sector de Puerto Rellena, exactamente en el Monumento a la Resistencia que tanta polémica ha generado desde su construcción.

Desde allí el alto mandatario se refirió a un cambio en las instituciones, y eso fue precisamente lo que desató el malestar en la oposición.

“Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia”, dijo el presidente.

“Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente bajo este estado no puede aplicar la constitución porque se lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, el triunfo popular del 2022 se respeta”, añadió el mandatario.