“No puedo pisotear a Alejito”: Nataly Umaña, sin esposo y sin novio, se sinceró

Nataly Umaña se arrepiente de la exposición de su esposo por infidelidad con Melfi - crédito @badgyalnoeh / X

Nataly Umaña no pasa por sus mejores días, debido a que en dos semanas de programa se quedó sin esposo y sin novio, pues Miguel Melfi decidió tomar distancia, gracias a las “sabias” palabras de su mamá.

El reciente ingreso de Anasiris Vásquez, madre de Melfi, a la casa estudio, desestabilizó por completo la relación de la pareja que nació en el reality La casa de los famosos Colombia; lo que no logró el ingreso de Alejandro Estrada, que finalmente le entregó el anillo de matrimonio que representaba los doce años de relación que tenía con Umaña.

“Mírame a los ojos, tú sabes que te quiero y te amo… sé que es difícil, pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal, y eso es irreal, eso no es verdad. Hay una vida que te espera afuera, hay gente que te ama afuera y eso si es real, tienes que discernir entre lo bueno y yo malo y esto que está pasando no es bueno”, fueron las palabras de la madre del panameño.

A su llegada, Vásquez se cruzó con Nataly, que se encontraba inmóvil bajo la dinámica de congelados, pero su mirada no fue de simpatía de suegra hacia su nuera, sino todo lo contrario, no le dirigió la palabra y continuó su camino en busca de su hijo:

“Yo sé que tú eres fuerte, yo sé que tú tienes la capacidad, tienes una mente brillante, yo sé que puedes salir de esta con determinación, con fuerza y con inteligencia. Recuerda tus proyectos, la música, en lo que trabajaste con tanto amor, con tanta pasión te espera afuera… nosotros vamos a seguir construyendo cosas juntos… Te quiero te amo y sé que vas a luchar para salir adelante”, complementó la madre de Melfi.

Miguel Melfi recibió la visita de su mamá, quien le aseguró que no creyera en la vida irreal que lleva en la casa estudio - crédito captura de pantalla redes sociales/YouTube

Ante este escenario, Melfi decidió enfocarse en el juego y olvidar la aventura que tuvo con la actriz de 38 años, que quizás, debido a la decisión del cantante panameño, ha estado cabizbaja y ha decidido refugiarse en su amor por los últimos integrantes que ingresaron a la casa estudio: Menta y Poll.

Nataly Umaña se ha refugiado en las mascotas de la casa estudio, luego de su distancia con Miguel Melfi - crédito @Thrashergore/X

En una de sus conversaciones reflexivas con sus compañeros, Nataly aseguró que haberse separado de Melfi fue la decisión más sensata; además, sostuvo que, independientemente de que Melfi hubiera o no aparecido en su vida, ya la relación con Estrada no iba para ningún lado:

“Esto no había vuelta de hoja, si de pronto hay un tercero, pero que se acabe algo con Melfi es lo mejor que puede pasar, porque ya pasó, ya fue, ya esto se acabó, y ya, ya lo hecho está. De pronto no fue la manera, no fue el conducto, no fue tal porque no puedo pisotear a Alejito, no estuvo bien como exponerlo de la manera, pasar por los sentimientos de él”.

Nataly Umaña se arrepiente de la exposición de su esposo ante su infidelidad con Miguel Melfi - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia y cortesía Talento nacional / captura de pantalla redes sociales

La actriz complementó su discurso, diciendo que no llegó a la casa estudio con el propósito de buscarle reemplazo a su pareja o incluso terminar la relación; dijo que no fue culpa de Melfi que ella hubiera tomado esa decisión.

“Pero solo el haber venido, que yo no vine con el propósito a La casa de los famosos a terminar mi relación, no. Simplemente, aquí como que me di cuenta que está bien dejar fluir lo que quiero, no con Melfi, sino yo”.

Miguel Melfi se puso pare a su relación con Nataly Umaña - crédito @acasadelosfamososcolombia1/Instagram

Por último, la actriz recalcó que la relación con el panameño se trató de una coincidencia y no de una razón para terminar su matrimonio: “Y lo que me doy cuenta es que ya mi amor, o sea con Alejito, ya mi amor ya definitivamente llegó el momento de acabar, pero no lo hemos podido hacer porque hay amor. Coincidencialmente viene como la química de los ojitos, de las miradas con Melfi. Yo tengo mi vida, yo tengo mi verdad, yo estoy en un autodescubrimiento conmigo de una manera tan hermosa, que créeme que si Alejito lo dejo ir es porque necesito que él también sea feliz, yo quiero ver a Alejo sonriente, feliz, amando”.