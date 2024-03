Mané Díaz confesó lo que más extraña de Colombia: la cerveza con sus amigos y otros detalles

El padre de Luis Díaz es la sensación en Inglaterra - crédito @mane_diaz_26/Instagram

El futbolista colombiano Luis Díaz está experimentando uno de los momentos más destacados de su carrera profesional, tras superar recientes adversidades personales significativas, incluido el secuestro de su padre, Mane Díaz, por parte de la guerrilla del ELN.

Este acontecimiento, que mantuvo a su familia y a toda Colombia en vilo, concluyó felizmente con la liberación de Mane, que desde entonces se trasladó a Inglaterra, donde reside actualmente. Este trasfondo familiar no ha impedido que Lucho Díaz continúe brillando en el campo de juego con el Liverpool, consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes en la escuadra de Jürgen Klopp.

El secuestro de Mane Díaz no sólo generó una gran consternación a nivel nacional, también puso de manifiesto la vulnerabilidad a la que están expuestos los seres queridos de las figuras públicas. El reencuentro del exJunior de Barranquilla con su padre fue un momento emocionante y ampliamente cubierto por los medios de comunicación, reflejando la alegría y el alivio no solo de la familia Díaz, sino de toda Colombia.

Desde Liverpool, el padre de Luis Díaz ha compartido reflexiones sobre lo que más extraña de su tierra natal, así como anécdotas de encuentros con figuras destacadas del fútbol mundial como Erling Haaland y Pep Guardiola.

A pesar de los desafíos enfrentados, la figura de Luis Díaz sigue brillando tanto en el ámbito personal como en el profesional, además de ser pieza clave en la selección Colombia que jugará en la fecha FIFA de marzo ante España y Rumania el 22 y 26 del mismo mes.

Lo que más echa de menos el padre de Luis Díaz de Colombia

En diálogo con revista Semana, Mané habló de lo que ha sido su experiencia en Liverpool luego de estar privado de la libertad durante 12 días.

“Primero, le doy gracias a Dios por la vida. Es una emoción, una alegría y satisfacción. Erling Haaland es un excelente goleador, deportista, querido por todos los fanáticos del deporte y del fútbol. Pep Guardiola, un entrenador de alto rendimiento, excelente ser humano. Entre los mejores entrenadores del fútbol mundial. Es una alegría inmensa tener esa oportunidad. Dios me ha recompensado”.

Y agregó: “Extraño muchas cosas, la familia especialmente, la gente que me quiere, las calles, los amigos, mi escuela de fútbol y los niños que me hacen sentir bien y que me hacen feliz. Las comidas típicas, alguna cerveza con amigos, cantar, el cariño de mi pueblo, charlar con la gente en las esquinas, hablar del fútbol, de todos esos temas que me apasionan. Pero gracias a Dios estoy bien, rodeado de mi familia, disfrutando del talento de mi hijo y apoyándolo cada partido”.

Liverpool a cuartos de final de la UEFA Europa League

Por los octavos de final de la UEFA Europa League, el Liverpool sin Luis Díaz no tuvo inconvenientes para acceder a la próxima instancia del torneo al pasar por encima del Sparta Praga 6-1 (11-2). Darwin Núñez, Mohamed Salah, Bobby Clark, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai fueron los encargados de anotar en la goleada sobre los checos.

En próximo rival de los Reds en los cuartos de final de la Europa League será el Atalanta con el que será verá las caras el jueves 11 de abril en Anfield a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana), mientras que la vuelta será en Bérgamo el 20 del mismo mes.

En la misma instancia, pero por la FA Cup, Liverpool se cruzará el domingo 17 de marzo a Manchester United en Old Trafford. El encuentro entre los Diablos Rojos y el conjunto de Merseyside está pactado para las 10:30 a. m.