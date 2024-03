Balacera en el barrio Bochica en el sur de Bogotá dejó una persona herida

IMAGEN DE REFERENCIA: Hurto en Bogotá | crédito Colprensa

La persistente violencia e inseguridad continúan afectando a Bogotá, y este viernes, 15 de marzo, en horas de la noche, se produjo un intercambio de disparos en el barrio Bochica, en el occidente de la ciudad.

Según relataron algunos residentes del área que presenciaron los disparos, el suceso se desencadenó a raíz de la persecución de un vehículo robado.

En medio del tiroteo, una persona resultó herida y fue llevada al hospital, aunque aún no se ha determinado si se trata de la víctima del robo o del delincuente involucrado.

De acuerdo con medio de comunicación El Nuevo Siglo, el propietario del vehículo robado aparentemente inició la persecución al percatarse del robo, lo que provocó el intercambio de disparos.

La inseguridad continúa sin dar tregua en Bogotá; recientemente, se difundió un video que muestra el robo de un automóvil en la localidad de Chapinero. Las imágenes muestran cómo los delincuentes siguen operando con impunidad utilizando una nueva estrategia.

El incidente tuvo lugar en Chapinero Alto, en la calle 58 con carrera 6 frente al Pan Pa’Ya. Según el video, los criminales esperan a que los conductores estacionen sus vehículos; en las cámaras de seguridad se observa cómo uno de los delincuentes llega en un automóvil blanco y se estaciona justo frente al vehículo que va a ser robado. Un individuo manipula repetidamente la puerta del lado del pasajero y, al parecer, logra bajar la ventana, saca una maleta y luego se da a la fuga.

Residentes del área han informado que este no es el primer robo perpetrado con esta modalidad en la zona; se quejan de que este tipo de incidentes se han vuelto frecuentes, generando un clima de inseguridad en el barrio, y solicitan una intervención más contundente por parte de la Policía contra los delincuentes.

Se insta a los ciudadanos a evitar dejar sus vehículos estacionados en la calle durante largos períodos; en su lugar, se recomienda buscar estacionamiento seguro.

Atracaron a un excandidato a la Alcaldía de Bogotá

“Luego de que me percato que rompieron el vidrio y este tenía una película de seguridad específica para evitar ese tipo de robos, lo rompieron supremamente fácil. Me sacaron la maleta, se subieron en un carro Chevrolet Spark, estaba en sentido contrario a mi camioneta y emprendieron la huida”, relató Ramos.

Ramos afirmó que en la maleta había información sensible de una ONG y otra empresa con las que se encuentra trabajando en la actualidad.

“En la maleta llevaba mi computadora, una USB donde tenía información supremamente relevante, financiera y comercial, de una ONG y de una comercializadora”, describió el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Ladrones en Bogotá rompieron el vidrio delantero de la camioneta del excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Nicolas Ramos y le robaron objetos de valor y dinero en efectivo

Así mismo, enfatizó en que a pesar de que en el sector hay muchas cámaras de seguridad, la gran mayoría pertenecen al sector privado y que ante eso la Policía no pudo iniciar la investigación de inmediato.

“En la zona hay muchas cámaras, tanto en el hotel Capital, como en el hotel Marriott, como en McDonalds, pero pues resulta es que cuando llegó la Policía, me dicen que no se puede hacer nada sino hasta mañana porque no tienen acceso a las cámaras y yo quedo supremamente aterrado, porque cómo así, que no hay acceso a las cámaras de forma inmediata”, relató.

Agregando que: “Cuando en las cámaras se puede ver con claridad a la persona que me roba, se pueden ver con claridad las placas del Spark, pero que no, que solo hasta el día de hoy (15 de marzo) ellos pueden entrar a revisar las cámaras, dando inicio a la investigación”.

Ante la respuesta de las autoridades el excandidato quedó sin palabras por el accionar de la fuerza pública en estos casos de inseguridad.