Alejandro Estrada se enfureció con equipo periodístico que quería entrevistarlo: “No me crea pendejo”

Alejandro Estrada protagonizó enfrentamiento con equipo periodístico - crédito captura de pantalla redes sociales / Instagram

La amplia visibilidad que ha tenido Alejandro Estrada tras la participación de su esposa Nataly Umaña en el reality La casa de los famosos Colombia, le ha permitido convertirse en el foco de los comentarios, críticas y cuestionamientos por parte de la opinión pública.

Contra todo pronóstico, el actor cucuteño ingresó a la polémica casa el domingo 10 de marzo, bajo la dinámica de congelados, en la que enfrentó a quien era su pareja por más de 12 años y de paso, le devolvió el anillo que simbolizaba su unión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron su relación debido a una infidelidad - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia y cortesía Talento nacional

Y es que no era para más, debido a que su pareja Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi sostuvieron encuentros románticos y apasionados en la casa estudio. Este hecho puso a los tres involucrados en boca de casi toda Colombia, que no termina de entender si es trata de un montaje de la producción, de los esposos o si se trata de las historias en la que la realidad supera la ficción.

A su llegada, Estrada le reprochó las palabras que constantemente decía Umaña a sus compañeros y cámaras, con las que indicaba que su matrimonio estaba pasando por un momento de quiebre: “Siempre confié en nosotros, en nuestra relación. Ante todo me tocó superar cualquier adversidad. Me tomó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”.

Alejandro Estrada entró a la casa estudio para devolverle el anillo a Nataly Umaña - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Al cierre de su larga intervención, que duró unos minutos más que lo acostumbrado con otros familiares que han ingresado a la casa a saludar a algunos de los participantes; Estrada, como algo propio de una telenovela, le pidió a Nataly: “sé feliz, porque te lo mereces todo”.

Ahora, el actor y modelo se ha tenido que enfrentar a la voraz prensa que le mide los pasos y trata de registrar cómo está llevando la tusa ante el escándalo nacional al que resultó expuesto.

En medio de un evento en una reconocida tienda de ropa, ubicada en el norte de Bogotá, Estrada habría protagonizado un enfrentamiento con el equipo periodístico del programa de entretenimiento ‘Lo sé Todo’.

Pese a que en el evento se encontraban diferentes personalidades de la farándula criolla, entre ellos Estrada, era él quien figuraba como el anfitrión del evento, por lo que era uno de los objetivos a entrevistar por varios de los periodistas presentes, según indicaron desde el programa.

No obstante, el actor no estaba dispuesto a conceder entrevistas, y menos al mencionado programa, que se ha caracterizado por publicar los “chismes de los famosos”; además de hacer montajes con sus presentadores para presuntamente ganar popularidad.

Por su parte, ante la petición del periodista que pretendía lograr la entrevista con el famoso actor, Estrada no solo se negó, sino que también reaccionó de forma agresiva frente a la insistencia del medio.

Alejandro Estrada encaró a periodista que presuntamente lo acosaba - crédito captura de pantalla redes sociales / Instagram

El actor le reclamó al periodista por qué no lo buscaron con anticipación para formularle las preguntas, pues no estaba dispuesto a pararse frente a los micrófonos del programa sin haberlo consultado previamente: “Antes hubieran podido contar conmigo para hacerme cualquier pregunta y no lo hicieron”, fueron las palabras del actor al mencionado medio.

El periodista reiteró que lo habían buscado previamente, supuestamente sin obtener respuesta: “Entonces, salen a decir cualquier ‘huevonada’”, respondió Estrada.

El actor fue más allá y se reafirmó en su postura de no atender al mencionado medio de comunicación: “Alejandro no quiere atender a Lo sé Todo”, dijo el actor de 44 años, complementando: “No, huevón, así no es. Ya estoy grande”.

Alejandro Estrada atacó a la cámara que lo estaba grabando - crédito captura de pantalla redes sociales / Instagram

Todo se salió de control cuando Estrada se cansó de la insistencia del periodista y lo encaró en tono desafiante: “No me crea pendejo, vale (...) se me va del lado mío”, advirtió el actor, que posteriormente habría atacado la cámara con la que era filmado el momento incómodo.

En efecto, en redes sociales se ha abierto el debate en relación con el ejercicio periodístico, la libertad de prensa y el acoso que pueden llegar a sufrir algunas personas por su condición de figura pública.