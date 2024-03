Actor de Betty La Fea se refirió al llamado de Petro a una Asamblea Constituyente: “Todos caen redonditos en su juego”

El presidente Gustavo Petro revivió el fantasma de la Asamblea Nacional Constituyente, tras advertir que las instituciones no están "a la altura" de responder a lo que pide el pueblo colombiano - crédito Infobae Colombia

Pese a que la celebridad colombiana fue una de las que apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro, después de las varias polémicas de su Gobierno, el actor ha expresado que no fue la mejor idea apoyar al petrismo.

El actor no se quedó callado y opinó sobre las polémicas declaraciones del presidente respecto el viernes 15 de marzo, cuando abrió la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con Herrera, sus palabras serían una “cortina de humo” para desviar la atención de los colombianos de otras problemáticas al interior de su Gobierno.

“El presidente Petro pone a hablar a todo el mundo pa desviar temas… y todos caen redonditos en ese juego de noticias diarias. Qué manera de hablar, mamita mía!!!”, dijo Herrera en su cuenta de X (Twitter).

Cabe recordar que el presidente enfrenta varias polémicas que han afectado su mandato, como la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra su hijo Nicolás Petro Burgos, los escándalos por varios contratos presuntamente irregulares al interior del Gobierno, el constante cambio de su gabinete, entre otros.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro?

Desde la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro habló de convocar este mecanismo para reformar las instituciones del Gobierno, tras advertir que estas no “están a la altura” de los cambios que el pueblo colombiano pidió en las elecciones de 2022.

“No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y, por tanto, si esta posibilidad de un Gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Petro.

El jefe de Estado advirtió que, “la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia”.

Sus declaraciones causaron revuelo nacional. Dirigentes políticos, funcionarios, periodistas, actores y otras figuras públicas se han pronunciado a través de X.

Uno de los que recientemente se pronunció fue el presidente del Senado, Iván Name. El funcionario subió un video a la red social señalando que la democracia está en juego y que los cimientos de esta deben ser conservados.

“Colombia, nuestro país, es una República democrática bicentenaria y sus cimientos son inconmovibles. Nuestro país no va a aceptar amenazas ni presiones, y su Congreso de la República va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas y las propuestas del gobierno, y las que vinieren de los autorizados para ello, con un carácter democrático, libre de presiones”, escribió en su cuenta de X.

Seguido, aseguró que el Congreso no se va a dejar presionar por las “amenazas” de Gustavo Petro”:

“Y por eso la semana entrante el Congreso continuará en su estudio, pero también garantizará a sus comisiones la tranquilidad, como a su plenaria de poder tramitar tranquilamente, y sin amenazas las leyes, las propuestas que sean convenientes para el país. Esas serán aprobadas. Las que no la consulten no lograrán el tránsito por el Parlamento. Al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del gobierno, y le pedimos al presidente que en ese mismo tono y nivel de cordialidad trate la democracia que preside, que no vaya a envilecerse equivocadamente nuestra institucionalidad”, concluyó Iván Name.