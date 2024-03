Ramón Jesurún criticó proyecto para el nuevo estadio de Bogotá: “Que no pidan selección Colombia”

Bogotá, 13 de mayo de 2019. Bavaria y Águila lanzaron su campaña de apoyo a la selección Colombia llamada Creyentes. En la foto: Ramón Jesurun. (Colprensa - Diego Pineda)

Durante años Barranquilla ha sido sede de la Selección Colombia para jugar los partidos de Eliminatorias Sudamericanas, y en una nueva intervención de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), confirmó que la Arenosa continuará como la casa de la Tricolor.

Aunque muchos hinchas han propuesto que el equipo debería visitar varias ciudades, el presidente de la Federación afirmó el jueves 14 de marzo ante los micrófonos del programa Sin anestesia, de La Luciérnaga, de Caracol Radio y Red+ que Curramba la Bella es el escenario perfecto para desarrollar los eventos del equipo futbolístico.

“No se puede ser injusto con Barranquilla. Barranquilla es una ciudad pletórica, amable y entregada históricamente a la selección. Las grandes clasificaciones a los mundiales las hemos conseguido allá”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Foto de referencia del estadio Metropolitano de Barranquilla sin público en las Eliminatorias al Mundial de la Fifa Catar 2022 - crédito cortesía. FCF

Y agregó que Barranquilla tiene el estadio más grande del país “un aforo de 47 mil personas y no necesariamente la parte económica, pero el mayor público de colombianos puede ver a su Selección. Fisiológicamente, está claro y contundente, que el mejor sitio para jugar es Barranquilla, lo dicen los entendidos, los médicos, los técnicos, pero uno habla con los jugadores, los jugadores estrellas de la Selección y todos dicen, ‘no nos cambien de Barranquilla”.

Para Ramón Jesurún la ciudad dispone de todo para recibir a los turistas durante los encuentros deportivos porque “ocho o nueve días antes de un partido está toda la ciudad con las banderitas, los taxistas, la gente de los hoteles, la gente de todas partes. Uno no puede cambiar a Barranquilla cuando no nos ha fallado en nada. Además, las autoridades nos adoran en el fútbol, todo lo que les pedimos nos lo dan. Hoy por hoy, en Eliminatorias, por lo menos, Barranquilla, en esta Eliminatoria, seguirá siendo la casa de la Selección”.

Ramón Jesurún descartó a Bogotá como sede de la Selección

Así Será El Complejo Deportivo Y Cultural El Campín En Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá / YouTube

A su vez el presidente de la Federación se refirió a la Alianza Público Privada que se anunció el 2023 para la remodelación de El Campin, que pasará de 35 a 45 mil asistentes, proyecto que estaría listo para finales del 2028.

El Campin es un estadio depreciado, porque se construyó hace 60-70 años y es poco lo que le han hecho “y están con una APP (alianza pública privada) dizque para 45 mil personas, me da risa eso. ¡45 mil personas el nuevo estadio El Campín! Entonces no pidan selección de Colombia nunca, no puede ser que la capital de la República tenga un estadio tan pequeño, cuando Lima tiene cuatro estadios de sesenta mil personas” puntualizó Jesurún.

Abecé de la remodelación del Estadio El Campín

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), en cabeza de su directora, Blanca Inés Durán, brindó algunos detalles relacionados con el proceso de remodelación de la estructura que incluye una renovación urbanística completa del sector.

Durán comentó en entrevista para El Tiempo, que el proyecto abarcará 167 mil metros cuadrados, permitirá que el sector de la ciudad se renueve y tenga más vitalidad: “Vamos a tener además la sede de la Filarmónica, una zona comercial, una zona de comidas y una zona administrativa donde vamos a tener oficinas con la Filarmónica y otras entidades del Distrito, entre otros espacio”, mencionó la funcionaria ante el medio citado.

Con todo esto se espera que el proyecto que actualmente tiene capacidad para 39 mil personas, pase a ser para 50 mil, con la renovación de los palcos. Además, el nuevo espacio contará con una sección de tribunas nuevas que estarán adaptadas a las exigencias de la Fifa, para que Bogotá sea competitiva a nivel de torneos internacionales.

El proyecto de renovación se ejecutará a partir de una Alianza Público-Privada (APP) que presentó el consorcio Complejo Cultural y Deportivo Estadio El Campín S. A. S., los originadores del proyecto son: Concéntrica, 911, Gecar Ingeniería, Qué Buena Compra, Promciviles S.A.S, Lanik, Equiver Lealtis y Sintonizar. Este conglomerado lleva cuatro años trabajando en esta APP.

Foto de referencia de la demolición y reconstrucción de tribunas de El Campín - crédito Sencia

Los metros cuadrados aproximados de intervención de la obra limitarán así: