Leonel Álvarez ahce duros señalamientos contra los árbitros de la Liga BetPlay: “La mente no les da”

Leonel Álvarez deberá pagar una importante suma de dinero tras ser sancionado por la Dimayor - crédito @DeporPereiraFC/X

Este domingo, 17 de marzo, Leonel Álvarez, técnico del Deportivo Pereira, retomará su posición en la dirección técnica durante el encuentro frente a Águilas Doradas en el estadio Hernán Ramírez Villegas, como parte de la jornada 12 de la Liga BetPlay.

Tras una ausencia de seis partidos debido a una sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor, Álvarez vuelve a liderar al equipo que actualmente encabeza el campeonato con 23 puntos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Leonel vuelve peleando y alegando

Durante su tiempo fuera, Deportivo Pereira mantuvo un rendimiento destacable, consolidándose en la cima de la clasificación, hecho notable pese a la ausencia de su entrenador principal.

“Vuelvo yo, pero también vuelve Andrés Rojas y esto es como todo, terminé pagando más fechas yo que ellos, es bueno que le pongamos cuidado a esto, no es un juego. Seguramente a alguno le falta capacidad para poder hacer su trabajo, pero hay que evaluarlo, me preocupa mucho por que no queremos que haya tragedias en los estadios”, señaló el estratega.

Leonel Álvarez fue sancionado por la Dimayor por insultar a un árbitro - crédito @DeporPereiraFC/X

La penalización a Álvarez se dio tras violaciones reglamentarias no especificadas, cuya gravedad fue tal que le valió varias fechas de suspensión, demostrando las estrictas medidas disciplinarias que la Dimayor está dispuesta a aplicar en pro del fútbol colombiano.

Además de su retorno, Álvarez hizo comentarios sobre el árbitro Andrés Rojas, quien también regresa a la acción tras ser apartado por errores considerables en juegos previos. Aunque Rojas no arbitraría el próximo partido del Pereira, sus decisiones anteriores han tenido un impacto significativo en el desempeño del equipo.

Leonel Álvarez podrá volver a dirigir al Pereira en la fecha 9 de la Liga BetPlay I-2024 - crédito @DeporPereiraFC/X

Un llamado a lo que está pasando con el arbitraje

“Puedo enumerar algunas situaciones, Andrés Rojas estivo en el VAR del partido Medellín Vs Pereira, hubo un penal clarísimo. Acá en el partido con Junior”, señaló Leonel sobre el último caso que pasó con el árbitro bogotano.

Luego aseguró que “entonces hay que ponerle cuidado a esto, esto es serio. A ellos les dan las herramientas y los capacitan, pero hay que no, el coco no les da, entonces uno desde donde nos compete tenemos que hacer nuestro trabajo, como el hincha apoyar, los árbitros se preparan para tener buenas presentaciones, pero hay unos que no les da la parte mental”.

El fútbol colombiano vive una de sus peores crisis en la historia y el arbitraje protagoniza varias de estas historias - crédito Jesús Avilés / Infobae Colombia

El director técnico expresó su preocupación por la calidad del arbitraje en Colombia y enfatizó en la necesidad de evaluar la capacidad de los árbitros para prevenir incidentes adversos en futuros encuentros. A pesar de sus críticas, Álvarez reconoció que la mayoría de los árbitros son competentes, aunque destacó que hay excepciones preocupantes.

Para el próximo juego de Deportivo Pereira contra Águilas Doradas, José Ortiz será el árbitro principal y Nicolás Rodríguez estará a cargo del VAR, indicando un equipo de arbitraje distinto al mencionado por Álvarez en sus declaraciones.

Andrés Rojas vuelve para le fecha 12

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha confirmado recientemente que Andrés Rojas será el árbitro principal en el próximo partido de la Liga BetPlay entre Alianza FC y Deportivo Pasto, a celebrarse el día 15 de marzo.

La designación de Rojas como árbitro para este encuentro crucial de la liga resalta no solo la fe de la FCF en sus habilidades sino también el esfuerzo por mantener la integridad y la alta calidad del fútbol colombiano. Acompañando a Rojas, estarán Elkin Echavarría y Heiberth Calvo como asistentes, con Jainer De Horta en el rol de cuarto árbitro.

Además, el partido contará con el apoyo tecnológico del VAR, liderado por Fernando Acuña y Jenny Arias, bajo la supervisión de Daniel Serna, asegurando así un arbitraje justo y equitativo.

El silbato bogotano tendrá un nuevo reto en la fecha 12 de la Liga BetPlay. Su regreso se da en medio de una polémica bastante fuerte - crédito Marcelo Endelli / EFE

Este respaldo a Andrés Rojas por parte de la autoridad futbolística nacional subraya la importancia de la experiencia y el criterio en la toma de decisiones dentro del campo de juego. La FCF y sus comités de arbitraje buscan continuamente promover la excelencia en todas las facetas del fútbol colombiano, desde la formación de jóvenes talentos hasta garantizar la calidad y la transparencia en los partidos de la Liga BetPlay.