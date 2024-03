Fiscalía pidió disculpas públicas a la actriz Carolina Sabino por exponer información privada y violar su intimidad

La Fiscalía reconoció que hubo violación a la intimidad de Sabino en medio de un proceso judicial en su contra - crédito @sabinocaro/X y Colprensa

La Fiscalía General de la Nación pidió disculpas, en un acto público, a la Carolina Sabino, como parte de la indemnización ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que el ente acusador revelara, en medio de un proceso judicial, información personal de la actriz.

El director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, Carlos Alberto Saboya González, fue el encargado de expresar las disculpas y reconoció que hubo violación a la intimidad de Sabino.

“De manera respetuosa me dirijo con el fin de realizar el acto de desagravio por el manejo indebido de la información en el proceso penal adelantado en contra de Carolina Andrea Sabino Rodríguez (...). En esta oportunidad y conforme a lo resuelto por la instancia judicial, reconocemos que hubo un quebrantamiento de sus derechos y es por ello que manifiesto y ofrezco disculpas públicas en nombre de la Fiscalía por los hechos ocurridos hace varios años y que fueron objeto de reproche judicial por el manejo indebido de la información en el proceso judicial adelantado en contra de la perjudicada”, dijo el funcionario.

“Así mismo, hacemos claridad que casos como estos, bajo ninguna perspectiva, obedecen a las políticas de nuestra entidad y que existe un compromiso actual e irrestricto para evitar que este tipo de escenarios se vuelvan a repetir. Nuestro compromiso es velar porque ninguna mujer tenga que pasar por una situación así nuevamente”, enfatizó.

La Fiscalía ratificó su compromiso de proteger la información bajo su custodia, donde destacó se tendrán en cuenta los aspectos sociales, culturales y de enfoque de género en medio de los procesos judiciales que adelante.

Finalmente, manifestó que espera que “este sencillo, pero sincero acto de desagravio pueda reparar de alguna manera el daño causado al buen nombre” de Carolina Sabino.

El manejo indebido de información dentro del proceso judicial

Todo se remonta a 2015, cuando la Fiscalía interceptó una llamada telefónica de Sabino en la que le contaba a su hermana que se había practicado interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, el calificado material de prueba fue filtrado a través de un grupo de WhatsApp y la Fiscalía la vinculó a un proceso penal.

Pese a que el caso en su contra no prosperó, dado que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió archivarlo; Carolina Sabino demandó al Estado por daño moral y económico, pues el proceso judicial le implicó la pérdida de contratos laborales y afectaciones en su vida emocional.

Así las cosas, en el 2020, un juzgado de Bogotá ordenó a la Fiscalía adelantar dicha indemnización bajo el respaldo de que la actriz tuvo que enfrentarse al escarnio público al revelar su situación.

En esta sentencia, se ordenó no solo un acto público de desagravio por el manejo indebido de la información personal, sino una reparación económica de 400 millones de pesos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo en segunda instancia, en sentencia proferida por los magistrados Bertha Lucy Ceballos Posada y Juan Carlos Garzón Martínez. La decisión estableció que, administrativa y patrimonialmente, la nación es responsable por los perjuicios causados a Sabino y a su familia, por lo que también debía pagar una indemnización a la madre de la actriz, su hijo y hermanos.

La sentencia también responsabilizó a un medio de comunicación

El fallo del tribunal resulta importante para la jurisprudencia en materia de derechos de las mujeres, pues señaló que: “la mujer es un sujeto especial de protección reforzada, por lo que el deber de la Fiscalía de investigar los delitos no era excusa para no haber adelantado la indagación con enfoque de género, a fin de garantizar una justicia accesible, igualitaria y respetuosa de los derechos de la mujer”.

Se consideró, también, que al tratarse de una figura pública, le fueron vulnerados sus derechos a la intimidad, al hogar y a la caracterización que de sí misma logra ante los demás, que es la definición dada por el tribunal de imagen social.

La sentencia también encontró responsable a un medio de comunicación local de Popayán, el cual hizo pública la historia clínica de Sabino. Un hecho que, según el tribunal, violó los derechos de confidencialidad de la actriz.

En una entrevista reciente para el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, Carolina Sabino confesó que no la tuvo fácil para poder salir del país, al estar en medio de polémicas por la información que circulaba respecto a su decisión de abortar.

De acuerdo con la artista, nunca ha querido “estar en chismes o escándalos”, por lo que se ha sentido empujada a ser la “comidilla” de los medios de comunicación que hicieron eco del tema. Por otra parte, indicó que ha tratado de aprovechar estas experiencias de la mejor manera posible, siempre dejando claro que “jamás quise formar parte de la esfera de entretenimiento” por cuenta de esta polémica.

Sobre la indemnización económica del Estado, fue clara en decir que: “Eso no lo pagan de la noche a la mañana, la abadía de la privacidad de una persona es incuantificable, que lo tengan claro […] Eso no me va a cambiar la vida, no me voy a volver millonaria, porque además, la privacidad no tiene precio”.