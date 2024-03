Carlos Bacca estalló en defensa de Luis Díaz de sus críticos: “Disfrutémoslo y valorémoslo”

Luis Diaz recibió el apoyo de Carlos Bacca, luego de una semana en la que periodistas y usuarios en redes sociales han puesto en duda su rendimiento en Liverpool - crédito Carl Recine/Reuters y @JuniorClubSA/X

Con cada semana que pasa, 2024 apunta a ser un año bisagra en la carrera de Luis Díaz. El atacante del Liverpool ya destacó en la obtención de la Carabao Cup ante Chelsea, se ha mostrado determinante en los triunfos de los Reds para defender su liderato en la Premier League, mientras que en la Europa League mantienen vivo el sueño luego de avanzar a los cuartos de final superando al Sparta Praga.

Pero mientras el conjunto inglés sigue en la lucha por conseguir el triplete, el futuro se presenta con más dudas que certezas. Una vez finalice la temporada, el entrenador Jürgen Klopp, un férreo defensor del colombiano, abandonará el club.

Mientras el anuncio de su reemplazante sigue en el aire, los rumores de un traspaso del guajiro lo ubicarían la próxima temporada en el FC Barcelona de España o en el Paris Saint-Germain de Francia. Sumado a lo anterior, Díaz afronta la preparación para la Copa América que se celebrará en los Estados Unidos con la selección Colombia y la presión de cumplir un buen papel en el torneo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En medio de este panorama se han presentado voces críticas con el desempeño de Díaz en Liverpool entre periodistas y usuarios en redes sociales, a menudo manifestando dudas por lo que perciben como inconsistencia en su rendimiento. Sobre este tema se le preguntó a Carlos Bacca, atacante del Junior de Barranquilla y alguien que conoce de primera mano a Díaz.

Aunque se mostró activo en ataque y le anularon un gol en el juego ante Manchester City, el rendimiento del colombiano fue cuestionado por algunos periodistas durante la última semana - crédito Carl Recine/Reuters

En la rueda de prensa del jueves 14 de marzo previo al juego del cuadro Tiburón ante Jaguares por la Liga BetPlay, además de hablar sobre la preparación de dicho compromiso, le envió un mensaje de apoyo al atacante y, de paso, lanzó un dardo a sus críticos haciendo especial énfasis en los señalamientos que recibió por errar una situación de gol en el pasado juego ante Manchester City por la Premier League.

“Estamos orgullosos de tener a un colombiano en la élite, que se codea con los mejores, como es ‘Lucho’ Díaz. La gente no le da el valor porque es costeño o porque jugó en Junior, pero Luis Díaz representa a Colombia. Nos debemos sentir orgullosos que en el partido más importante del fin de semana haya un colombiano, así como lo fue en el Liverpool-Manchester City, pero nosotros lo que hacemos es criticarlo porque botó un gol, siempre vemos el lunar negro. Podemos decir que botó el gol, sí, es humano, pero por qué no le valoramos todo lo que hizo y lo que le aportó al equipo, miremos cosas positivas. Disfrutémoslo y valorémoslo”, señaló el exVillarreal y Sevilla sin reparos.

Carlos Bacca lleva cinco goles en nueve partidos disputados por liga Betplay - crédito @unido360col/Instagram

Bacca, que ya completa cinco goles en nueve partidos disputados del actual torneo, ha sido determinante para mantener a los dirigidos por Arturo Reyes entre los ocho clasificados. Actualmente, son quintos con 18 puntos, producto de cinco triunfos, tres empates, y tres derrotas. Pese a ello, el cuadro barranquillero no ha estado exento de cuestionamientos por su rendimiento en el campo de juego, y esto lo aprovechó para referirse en rueda de prensa a los reiterados roces entre jugadores y entrenadores con los periodistas, particularmente en las últimas dos semanas.

“Aquí se viene a hablar de fútbol. A veces los periodistas, no puedo generalizar, pero hacen preguntas para buscar un conflicto o para sacar un titular, pero ojalá vengamos a la rueda de prensa para hablar de fútbol; ‘este equipo se paró mejor, qué piensa de la táctica de ellos, cómo piensa mejorar’. He visto las ruedas de prensa como la del profe del Real Cartagena [Alberto Suárez] y la del profe Farías [entrenador del América de Cali], uno no es ajeno a eso. No entiendo por qué no preguntan de fútbol, nosotros, a pesar de que somos futbolistas, somos seres humanos y nos duelen las críticas”, expresó ante los medios presentes.