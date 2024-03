Yoreli Rincón fue realista con la participación de Millonarios en la Copa Libertadores

La jugadora de Atlético Nacional ve muy liviano al equipo de Gamero para la Copa Libertadores - crédito @yorelirincon/Instagram

Los hinchas de Millonarios están desilusionados por el presente deportivo de su equipo en la Liga BetPlay Dimayor, que acumula cinco derrotas en línea, un hecho que hasta la fecha no se había presentado en la era de Alberto Gamero.

En su última salida, la escuadra bogotana sumó otra caída ante Jaguares de Córdoba, que se impuso en condición de local 2-1 con anotaciones de Jader Maza y Jaime Díaz, mientras que Beckham Castro descontó para el Embajador.

La pobre situación de Millonarios se acrecienta por el desempeño de varios de sus futbolistas, acompañado de la seguidilla de lesiones. Estos dos factores han influido en los números del club bogotano bajo la dirección técnica de Gamero.

Esta mala racha ha despertado la inquietud y el descontento entre los aficionados, quienes ahora ven distante la oportunidad de avanzar a fases más competitivas del campeonato.

La falta de triunfos, especialmente la reciente contra Jaguares, resaltan las dificultades que enfrenta el Embajador en términos de consolidación de juego, lo que genera incertidumbre teniendo en cuenta que Millonarios tiene participación en la fase de grupo de la Conmebol Libertadores.

Profundizando en el análisis de esta crisis, los retos que enfrenta Millonarios no solo inciden en lo anímico y lo deportivo, también en el aspecto estratégico. La consistencia y la capacidad de recuperación serán claves para que el equipo pueda revertir la situación adversa.

“Perdimos con el último. Hoy con Jaguares, que no estaba dentro de los ocho, pero como siempre digo: el rival no fue superior a Millonarios. Siempre proponemos, llegan poco y nos convierten y nosotros no convertimos. Esto es un momento duro para todos, pero siempre uno tiene que pensar que la vida nos da tropiezos y esto es un tropiezo para ver cómo reaccionamos nosotros”, dijo Alberto Gamero en rueda de prensa.

Yoreli Rincón sobre el papel de Millonarios en la Libertadores

Jorge Arias y Pablo Rojas disputan un balón en el partido entre Jaguares de Montería y Millonarios por la fecha 11 - crédito Dimayor

La jugadora de Atlético Nacional y panelista del programa el VBAR de Caracol Radio, se refirió a la actualidad de Millonarios y sus expectativas del equipo de Gamero para la Copa Libertadores, en la que conocerán su suerte el lunes 18 de marzo, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos.

“El proceso de Millonarios amerita que realmente ya hagan algo importante en campeonato internacional y es lo que está esperando el hincha, pero no tienen las condiciones para pelear ahorita esto”.

Y agregó: “Para mí, Millonarios no tiene las condiciones, porque, uno, los jugadores que ya se han estado recuperando, no han estado en el nivel que estábamos habituados verlos y no hay quien haga goles en Millonarios en este momento, por cuestiones de lesiones. Millonarios, para mí, no tiene con qué pelear y creo que se puede excusar un poco de ahí”.

Por su parte, Yoreli habló del Junior de Barranquilla, que junto a Millonarios son los únicos participantes por Colombia en el certamen continental más importante de clubes.

“Junior hizo una inversión muy grande y fueron claros desde un inicio para qué hicieron la inversión y fue para pelear la Copa Libertadores, no tiene una excusa Junior si no pasa al menos la ronda. Ya de ahí adelante es muy difícil con quién te toque”.

Por la fecha 12 de la Liga BetPlay, Millonarios se medirá en condición de visitante ante Envigado en el Polideportivo Sur, el domingo 17 de marzo, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.