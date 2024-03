Nicolás Petro reconoció que Euclídes Torres financió evento de la ‘P’: ahora tiene contratos por $180.000 millones

Nicolás Petro Burgos confesó que Euclides Torres financió del evento de la "P" en Barranquilla en 2021 y ahora goza de varios contratos con el Gobierno - crédito @nicolaspetroB/X

El escándalo que rodea al financiamiento, supuestamente ilegal, de la campaña presidencial de Gustavo Petro tomó un giro aún más complejo con la revelación realizada por Nicolás Petro, hijo del mandatario, durante su comparecencia ante la Comisión de Acusación de la Cámara. El exdiputado del Atlántico confesó que el empresario Euclides Torres financió parcialmente el mediático evento de la ‘P’ que tuvo lugar en Barranquilla en septiembre de 2021, aunque aseguró que esto ocurrió antes de que su padre iniciara su campaña presidencial.

Esta admisión generó un amplio debate y cuestionamientos, particularmente por parte del concejal Daniel Briceño, que señaló la coincidencia entre el financiamiento del evento y los contratos millonarios otorgados por el Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, a las empresas vinculadas a Torres.

Briceño destacó en su cuenta en la plataforma X (anteriormente Twitter) la relación entre la financiación del evento y los contratos por 180 mil millones de pesos que Torres recibió del Gobierno, lo que alimentó aún más las sospechas sobre posibles prácticas irregulares en la contratación estatal.

Daniel Briceño opinó sobre la confesión de Nicolás Petro y encontró las razones de la unión entre el Gobierno y el empresario Euclides Torres - crédito @Danielbricen/X

Esta fue la declaración de Nicolás Petro Burgos

En el documento compartido por el concejal, se puede observar que Nicolás Petro declaró lo siguiente:

“¿Quién financió ese evento?”, Petro Burgos respondió: “Parte de ese evento lo financió el empresario Euclides Torres”.

Luego, pregunta que, “¿Cómo se financió?”, a lo que el hijo del mandatario señaló: “Fue para el tema de tarimas, publicidad, desconozco los detalles, no sé cómo fue la mecánica de pagos”

¿Se entregó dinero en efectivo para que ustedes lo hicieran?, el exdiputado dijo: “No, a mí nunca me entregaron dineros en efectivo para eso”.

Finalmente, preguntaron que, “¿Sabe de dónde provenían esos recursos aportados por el empresario Euclides Torres?”, a lo que respondió Nicolás Petro: “No, me imagino que de su actividad empresarial”.

Adicionalmente, otros medios de comunicación revelaron otras partes de la declaración en donde se señala que: “Nosotros organizamos tres eventos. El primero fue la famosa ‘P’ de Barranquilla el 10 de septiembre de 2021. Organizamos uno en Cartagena, creo que en octubre de 2021. Al lado de la playa que también se hizo una P con canoas en el mar. El otro fue en Sucre, en San Benito de Abad. Ese fue también en octubre”, narró Nicolás Petro.

Según las palabras de Nicolás Petro, Euclides Torres no entregó dinero directamente en ninguno de los eventos. “¿Usted alguna vez vio que Euclides Torres, directamente hubiera entregado dinero?”, preguntaron al hijo del jefe de Estado, a lo que Nicolás Petro respondió: “No, nunca. Nosotros le hacíamos solicitudes, por ejemplo, se necesita la tarima o el sonido de la tarima, pero yo nunca lo vi”.

Petro Burgos confirmó que los recursos proporcionados por Torres fueron antes de la campaña presidencial. “Sí, de lo que yo conozco, sí”, afirmó Nicolás Petro.

Además, se reveló que el presidente Gustavo Petro no estaba al tanto de la fuente de financiamiento de los eventos. “En ese momento no había campaña electoral”, explicó Nicolás Petro, al indicar que no había obligación de reportar dado que no había una campaña presidencial en curso.

Parte de la confesión de Nicolás Petro Brugos, compartida por el concejal Daniel Briceño en redes sociales - crédito @Danielbricen/X

¿De qué contratos habló el concejal?

Las investigaciones posteriores realizadas por La Silla Vacía evidencian un panorama aún más complejo. Euclides Torres es una figura prominente en el mundo de la contratación estatal, especialmente en el ámbito de las energías renovables. Bajo el Gobierno de Petro, Torres obtuvo una serie de contratos significativos, entre los que destaca el de 95 mil millones de pesos para la instalación de paneles solares en barrios de estratos 1 y 2 en el Caribe colombiano.

Sin embargo, la asignación de estos contratos estuvo marcada por irregularidades detectadas en los procesos de licitación. El medio en mención encontró un entramado de empresas vinculadas a Torres que recibieron contratos con posibles sobreprecios y falta de competencia real en los procesos de adjudicación. Además, se han encontrado vínculos entre algunas de estas empresas y personas cercanas al poder político, lo que ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.

Las empresas de Euclides Torres gozan de varios contratos con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Freepik

La forma en que se otorgaron dichos contratos sugiere un patrón de favorecimiento hacia el grupo de empresas asociadas a Torres, lo que planteó serias dudas sobre la transparencia en la contratación estatal durante en los 19 meses del Gobierno de Petro. Fenoge, la entidad encargada de la contratación en el sector energético, fue señalada por su falta de rigor en la evaluación de los contratistas y la eliminación de requisitos básicos para la participación en licitaciones.

El contrato fue asignado a la Unión Temporal Energiza, una asociación que incluye a Iluminación Moderna de Colombia S.A.S., una de las empresas vinculadas a Torres, así como Enetel y Enecon. De estas empresas, Iluminación Moderna es la encargada del 9 % del contrato, a pesar de carecer de experiencia en energía solar.

Además de los contratos en el sector de las energías renovables, el medio encontró indicios de irregularidades en otros proyectos financiados por el Estado. Empresas vinculadas a Torres obtuvieron contratos para suministrar electrodomésticos y realizar mejoras en infraestructuras públicas, con un aumento significativo en el presupuesto inicial de los proyectos y sin una justificación clara de los costos adicionales.