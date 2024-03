Infidelidad de reconocida actriz en ‘La casa de los famosos Colombia’: su esposo ingresó al programa y dio por terminado el matrimonio

Esposo de Nataly Umaña le pidió el divorcio en vivo durante un reality - crédito @NatalyUmaña/Instagram/Redes sociales

En el programa de Telemundo adaptado para Colombia, La casa de los famosos, reality de convivencia que reúne a varias figuras públicas en un solo lugar, se han vivido varios eventos que tienen conmocionado al público.

La nueva producción del canal colombiano RCN, ha contado con un boom mediático que dejó la cercanía entre la actriz Nataly Umaña, conocida por participar en series como Tres veces Ana, Fetish y Amar sin ley, y el cantante panameño Miguel Melfi, de 26 años, pues, al parecer, dentro de la casa surgió una relación entre los dos, a pesar de que ella está casada.

Umaña, de 38 años, lleva más de 12 años de matrimonio con el también actor Alejandro Estrada, de 44 años, por lo que todo indica que le habría sido infiel a su pareja en el programa.

Nataly Umaña y Miguel Melfi muestran su romance en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

La proximidad entre la actriz y el participante panameño alcanzó niveles altos, y cada vez fueron más evidentes ante las cámaras y micrófonos, que están encendidos 24 horas y siete días a la semana, y que se pueden ver a través de la plataforma de streaming VIX, sin censura y sin cortes.

Al principio, Alejandro Estrada aseguró que se sentía tranquilo y que habló con Nataly del tema, por lo que sabía cómo sería ella dentro del programa y no tenía problema con esos comportamientos.

Pero a medida que subieron de tono los hechos entre las dos artistas en el reality, y que los seguidores del actor colombiano le empezaron a compartir el contenido del romance de su esposa, la Alejandro Estrada cambió su posición.

Ante las evidencias de supuesta infidelidad, Alejandro Estrada apareció en diferentes programas de televisión del canal en donde se emite el reality y dio su opinión sobre lo sucedido, pero también dejó ver la molestia que empezó a sentir con la actitud de su esposa.

Alejandro Estrada esposo de Nataly Umaña no toleró las acciones de la actriz dentro de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Ante la creciente polémica, el programa decidió que Alejandro Estrada, reconocido en Colombia por su trabajo en producciones como Tu Voz Estéreo, Vecinos y El cartel de los sapos, entrara como invitado a La casa de los famosos Colombia el domingo 10 de marzo.

Estrada entró a la casa durante la actividad del ‘congelado’, que es cuando ‘el Jefe’, la voz que da las órdenes y directrices en el reality, indica que los famosos que están compitiendo deben quedarse inmóviles hasta que él diga lo contrario.

El actor caminó por varios pasillos hasta que llegó y se paró frente a su esposa, mientras la miraba con una carga de emociones; se digirió a ella y terminó su relación y matrimonio de más de 12 años.

“Siempre confié en nosotros. Te he visto todas las noches, todo el reality. Me aparté en los últimos ocho días y, sobre todo, me tomó por sorpresa que hablaras de nuestra relación así, cuando pudo ser en privado, antes o después. Esto me lleva a pensar que siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad. No sabes lo que ha estado pasando. Si tú y yo hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”, le dijo el actor en primer lugar a Nataly.

Esposo de Nataly Umaña terminó su matrimonio de 12 años en televisión nacional - crédito cortesía Canal RCN

Pero uno de los eventos más impactantes y que hasta el momento sigue siento tema de conversación en los medios y las redes sociales, llegó después.

“Has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien, solo digo que no fue la forma, me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado. Siempre tuve presente que lo que tú y yo construimos estaba basado en algo sólido y verdadero, pero sabes, hay que vivir la vida. Lo que vengo a hacer hoy es retirar mis promesas, pero no retiro para nada los buenos deseos para ti, porque te mereces todo lo mejor. Sentí que merecías a un excelente hombre, y tú lo escogiste”, expresó Estrada.

Luego, como se quitó el anillo de matrimonio y se lo dejó en la mano a Nataly Umaña, como un último acto de despedida.

“Hasta siempre, hasta nunca”, fueron las palabras con las que cerró su visita.

Alejandro Estrada le regresó en anillo de matrimonio a Nataly durante su paso por 'La casa de los famosos Colombia' y por la infidelidad de la actriz - crédito canal RCN

Finalmente, antes de salir se despidió de las personalidades que conocía y que están en la misma casa, y aunque no se acercó al que es el amante de su esposa, Miguel Melfi, sí se dirigió a una cámara para expresarse sobre el hombre de manera indirecta esperando que el cantante panameño lo escuchara.

“Jamás en la vida estaría con una persona casada”.